Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se confruntă copiii?

Sănătatea dentară a copiilor este adesea subestimată în primii ani, deoarece dinții de lapte sunt considerați temporari, iar mulți părinți presupun că eventualele probleme vor dispărea odată cu schimbarea lor. Cu toate acestea, afecțiunile dentare apărute în copilărie pot influența dezvoltarea corectă a dinților permanenți, poziția arcadelor și chiar obiceiurile alimentare sau de igienă orală pe termen lung.

Din acest motiv, medicii stomatologi recomandă monitorizarea atentă a dentiției încă din primii ani de viață, deoarece multe dintre problemele frecvente pot fi prevenite sau tratate mult mai ușor atunci când sunt descoperite devreme. Află totul din rândurile care urmează!

Cariile dentare

Cariile reprezintă, de departe, cea mai frecventă problemă dentară întâlnită la copii. Acestea apar atunci când bacteriile din cavitatea orală descompun zaharurile din alimente și produc acizi care atacă smalțul dentar. În timp, acești acizi distrug structura dintelui și formează cavități care pot deveni dureroase dacă nu sunt tratate, astfel că este recomandată o vizită la o .

Copiii sunt mai predispuși la carii din mai multe motive. Consumul frecvent de dulciuri, gustările între mese și obiceiurile de igienă orală încă insuficient formate favorizează dezvoltarea bacteriilor. În lipsa tratamentului, cariile pot evolua rapid și provoca durere, infecții sau dificultăți la mestecat.

Cariile de biberon

O formă particulară de carie care apare la copiii foarte mici este caria de biberon, întâlnită frecvent la cei care adorm cu biberonul în gură sau consumă frecvent lichide dulci înainte de culcare. Laptele, sucurile sau ceaiurile îndulcite rămân pe suprafața dinților pentru perioade lungi, iar bacteriile folosesc zahărul pentru a produce acizi care atacă smalțul.

Această problemă afectează de obicei incisivii superiori și poate duce la distrugerea rapidă a dinților de lapte dacă nu este tratată. Pe lângă disconfortul provocat, cariile de biberon pot influența , dezvoltarea dentiției permanente și pot crea dificultăți de vorbire sau alimentație.

Dinții înghesuiți sau alinierea incorectă

Pe măsură ce încep să erupă dinții permanenți, pot apărea probleme legate de poziția acestora pe arcadă. Dinții înghesuiți, rotiți sau spațiile prea mari între dinți indică uneori lipsa spațiului pe maxilar sau dezvoltarea incorectă a arcadelor dentare.

Dinții aliniați incorect sunt mai greu de curățat, ceea ce favorizează acumularea bacteriilor și apariția cariilor sau a inflamațiilor gingivale. În multe cazuri, medicul stomatolog recomandă o evaluare ortodontică pentru a monitoriza dezvoltarea corectă a dentiției și pentru a interveni atunci când este necesar.

Traumatismele dentare

Copiii sunt activi, energici și petrec mult timp alergând, jucându-se sau practicând sporturi, însă aceste activități cresc riscul accidentelor care pot afecta dinții. Loviturile la nivelul gurii pot duce la fracturi dentare, fisuri sau chiar la deplasarea dinților din poziția lor normală.

Chiar dacă un dinte pare intact după un accident, este important ca medicul stomatolog să îl evalueze. Unele traumatisme afectează structurile interne ale dintelui și pot provoca complicații care apar la distanță de momentul accidentului. Intervenția rapidă crește semnificativ șansele de salvare a dintelui afectat.

Problemele gingivale

Inflamațiile gingivale pot apărea și la copii, mai ales atunci când nu este realizată corect igiena orală. Gingiile roșii, umflate sau care sângerează la periaj indică prezența gingivitei, o inflamație cauzată de acumularea de bacterii în jurul dinților.

Deși gingivita este reversibilă atunci când este tratată la timp, ignorarea acesteia poate duce la probleme mai serioase în timp. Periajul corect, folosirea aței dentare și controalele regulate la stomatolog previn astfel de situații.

Poți face și tu o programare astăzi la Medical Hub!