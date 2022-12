Care sunt cele mai importante evenimente din 2023 / România, gazdă a unor evenimente sportive

Anul viitor, 2023, este un an în care vor avea loc multe evenimente la nivel național. România va fi gazda unor evenimente sportive. Iată câteva dintre evenimentele care vor avea loc în 2023.

Care sunt cele mai importante evenimente din 2023

Turneul final al EURO U21 2023 va fi găzduit de România și Georgia. Stadioanele care vor găzdui meciurile din EURO U21 2023 sunt Arena Națională și Steaua din București, Cluj Arena și Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” – Cluj Napoca.

Orașul Otopeni va găzdui anul viitor evenimente importante. Campionatul European de sărituri în apă pentru juniori, Campionatul European de înot pentru juniori și Campionatul European pentru seniori în bazin de 25 de metri, conform .

Festivalul UNTOLD a anunțat perioada în care va avea loc evenimentul. Acesta se va desfășura la Cluj în perioada 3-6 august 2023. Organizatorii evenimentului au anunțat și lista artiștilor care vor fi prezenți pe scenă: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO.

Un alt eveniment important care va avea loc în 2023 este și Campionatul Mondial de Atletism. Acesta se va desfășura la Budapesta, fiind și prima ediție într-o țară din Europa Centrală.