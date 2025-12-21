B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile

Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile

B1.ro
21 dec. 2025, 12:58
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cât costă să prepari în casă dulciuri
  2. Dulciurile preferate de români în perioada sărbătorilor

Masa de Crăciun este dincolo de nevoia umană de hrană, este despre tradiție. Mulți români mănâncă preparate precum sarmale sau cârnați doar în astfel de ocazii. La fel este și cu deserturile, indiferent că este nelipsitul cozonac sau prăjituri ori cornulețe cu gem. Nu doar că astfel de dulciuri, pe care le prepari în casă, sunt extraordinar de bune și ne stârnesc un sentiment de nostalgie, dar sunt mult mai ieftine decât dacă le-am cumpăra din magazin. Deși presupun mai multă muncă și timp petrecut în bucătările, dulciurile făcute în casă sunt o metodă de a economi bani Crăciunul acesta.

Cât costă să prepari în casă dulciuri

Deși internetul ne stă la dispoziție cu mii de rețete, românii fac ce fac și se întorc tot la caietul cu rețete transmis din generație în generație. Este și cazul Oanei Păunescu, care a început pregătirile de anul acesta, consultând rețetele lăsate de bunica. Nu dă niciodată greș când le pregătește pentru cei dragi.

Când vine vorba de deserturi, familia Oanei și-a ales deja un preferat: prăjitura cu nucă din belşug şi gem. Dar pentru că încă suntem în Postul Crăciunului, românii trebuie fie să își astâmpere pofta, fie să și-o domolească cu dulciuri precum cornuleţe cu gem şi checurile cu cacao, Preparate în casă sunt mai ieftine decât cumpărate de-a gata, din magazine, și cel mai probabil – mai sănătoase și mai gustoase.  sunt vedete – mai gustoase şi mai ieftine decât cele din comerţ.

În mod normal, într-o cofetărie, 500 de grame de cornulețe costă 50 de lei. Pregătite în casă, costul poate fi redus cu până la jumătate.

„Sunt făcute de noi, sunt făcute cu suflet, cu drag. În comerț eu cred că un chec îl găsim undeva la un 35-45 de lei dacă e mai artizanal, în casă eu cred că îl putem face cu doar 15 lei. Dulciurile făcute în casă sunt tradiție”, a declarat Oana Păunescu, gospodină, pentru Observator News.

Dulciurile preferate de români în perioada sărbătorilor

De departe, cele mai iubite deserturi în perioada sărbătorilor de iarnă sunt cozonacul, fursecurile și prăjiturile cu diverse sortimente: vanilie, ciocolată sau lămâie. Nu putem să excludem din acest top nici celebra prăjitura „Albă ca Zăpada”, fără de care, pentru mulți români, Crăciunul nu ar mai fi la fel.

Tags:
Citește și...
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Eveniment
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Eveniment
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Eveniment
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
Eveniment
Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Eveniment
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Eveniment
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Eveniment
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Ultima oră
12:29 - Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
11:56 - Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
10:50 - Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
10:17 - Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
09:46 - Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
09:19 - Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
08:42 - Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
00:01 - Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
23:28 - TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne la 11% și anul viitor. Guvernul menține cota redusă pentru HoReCa
22:51 - Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”