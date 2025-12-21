Masa de Crăciun este dincolo de nevoia umană de hrană, este despre tradiție. Mulți români mănâncă preparate precum sarmale sau cârnați doar în astfel de ocazii. La fel este și cu deserturile, indiferent că este nelipsitul cozonac sau prăjituri ori cornulețe cu gem. Nu doar că astfel de dulciuri, pe care le prepari în casă, sunt extraordinar de bune și ne stârnesc un sentiment de nostalgie, dar sunt mult mai ieftine decât dacă le-am cumpăra din magazin. Deși presupun mai multă muncă și timp petrecut în bucătările, dulciurile făcute în casă sunt o metodă de a economi bani Crăciunul acesta.

Cât costă să prepari în casă dulciuri

Deși internetul ne stă la dispoziție cu mii de rețete, românii fac ce fac și se întorc tot la caietul cu rețete transmis din generație în generație. Este și cazul Oanei Păunescu, care a început pregătirile de anul acesta, consultând rețetele lăsate de bunica. Nu dă niciodată greș când le pregătește pentru cei dragi.

Când vine vorba de deserturi, familia Oanei și-a ales deja un preferat: prăjitura cu nucă din belşug şi gem. Dar pentru că încă suntem în , românii trebuie fie să își astâmpere pofta, fie să și-o domolească cu dulciuri precum cornuleţe cu gem şi checurile cu cacao, Preparate în casă sunt mai ieftine decât cumpărate de-a gata, din magazine, și cel mai probabil – mai sănătoase și mai gustoase. sunt vedete – mai gustoase şi mai ieftine decât cele din comerţ.

În mod normal, într-o cofetărie, 500 de grame de cornulețe costă 50 de lei. Pregătite în casă, costul poate fi redus cu până la jumătate.

„Sunt făcute de noi, sunt făcute cu suflet, cu drag. În comerț eu cred că un chec îl găsim undeva la un 35-45 de lei dacă e mai artizanal, în casă eu cred că îl putem face cu doar 15 lei. Dulciurile făcute în casă sunt tradiție”, a declarat Oana Păunescu, gospodină, pentru Observator News.

Dulciurile preferate de români în perioada sărbătorilor

De departe, cele mai iubite deserturi în perioada sărbătorilor de iarnă sunt cozonacul, fursecurile și prăjiturile cu diverse sortimente: vanilie, ciocolată sau lămâie. Nu putem să excludem din acest top nici celebra , fără de care, pentru mulți români, Crăciunul nu ar mai fi la fel.