Toți iubitorii de avocado s-au confruntat, măcar o singură dată, cu înnegrirea acestuia. Un specialist a explicat de ce înseamnă, de fapt, acest lucru și cum putem să îl păstrăm verde cât mai mult timp.
Culoarea maro care apare în pulpă după ce ai tăiat avocado-ul nu indică stricarea fructului. Acesta este, de fapt, un proces natural de oxidare. Sigur l-ai observat și în cazul merelor sau bananelor!
„Când tai avocado-ul, enzimele din celulele fructului intră în contact cu oxigenul și produc melanină, pigmentul care colorează partea afectată în maro”, a explicat Matthew Fatino, specialist în culturi subtropicale la Universitatea din California, conform Click.
Răspunsul este afirmativ! Gustul poate să sufere ușoare modificări, însă fructul este sigur pentru consum. Experții recomandă consumul avocado-ului în primele una-două zile după ce a început să se înnegrească. Stratul maro se poate îndepărta, iar, partea verde, se poate mânca, fără probleme.
Semnele de îngrijorare ar trebui să apară atunci când mirosul devine acru sau textura lipicioasă. Astfel, îți dai seama dacă fructul s-a stricat.
Pentru a evita înnegrirea rapidă a fructului, data viitoare încearcă următoarele lucruri: