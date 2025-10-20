Toți iubitorii de avocado s-au confruntat, măcar o singură dată, cu înnegrirea acestuia. Un specialist a explicat de ce înseamnă, de fapt, acest lucru și cum putem să îl păstrăm cât mai mult timp.

Ce sugerează culoarea unui avocado

Culoarea maro care apare în pulpă după ce ai tăiat avocado-ul nu indică stricarea . Acesta este, de fapt, un proces natural de oxidare. Sigur l-ai observat și în cazul merelor sau bananelor!

„Când tai avocado-ul, enzimele din celulele fructului intră în contact cu oxigenul și produc melanină, pigmentul care colorează partea afectată în maro”, a explicat Matthew Fatino, specialist în culturi subtropicale la Universitatea din California, conform Click.

Mai putem să îl consumăm dacă este maro?

Răspunsul este afirmativ! Gustul poate să sufere ușoare modificări, însă fructul este sigur pentru consum. Experții recomandă consumul avocado-ului în primele una-două zile după ce a început să se înnegrească. Stratul maro se poate îndepărta, iar, partea verde, se poate mânca, fără probleme.

Semnele de îngrijorare ar trebui să apară atunci când mirosul devine acru sau textura lipicioasă. Astfel, îți dai seama dacă fructul s-a stricat.

Ce poți face pentru avocado-ul tău ca să reziste mai mult

Pentru a evita înnegrirea rapidă a fructului, data viitoare încearcă următoarele lucruri:

Păstrează sâmburele în pulpă: protejează zona înconjurătoare de oxigen și menține verde partea de lângă sâmbure;

Depozitare etanșă: recipientele sigilate sau folia de plastic reduc oxidarea;

Adaugă suc de lămâie sau lime: acidul citric încetinește procesul de înnegrire;

Controlează temperatura: evită frigul excesiv sau căldura puternică, care accelerează degradarea fructului.

Beneficiile acestui fruct