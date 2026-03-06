Paștele din 2026 se apropie, iar carnea de miel rămâne unul dintre produsele alimentare esențiale pentru masa tradițională a românilor. Totuși, anul acesta, cumpărătorii observă deja că prețurile sunt mai ridicate decât în sezonul precedent, atât în supermarketuri, cât și în piețele locale.

Ce se întâmplă cu prețul cărnii de miel

urmează și în 2026 o tendință de scumpire, fenomen observat atât în magazinele mari, cât și în piețele tradiționale din numeroase orașe ale țării. Bucățile de carne cu os sau carcasele se vând, în general, între 50 și 70 de lei pe kilogram, în funcție de retailer, regiune și disponibilitatea produsului.

În supermarketuri, diferențele de preț sunt relativ mici, însă totuși vizibile pentru cumpărători. De exemplu, în unele lanțuri comerciale, carnea de miel cu os poate ajunge la aproximativ 70 de lei pe kilogram, în timp ce alte magazine o comercializează în intervalul 48–60 de lei. În schimb, organele sau alte părți mai puțin căutate sunt mai accesibile și se vând, de regulă, între 25 și 40 de lei kilogramul.

Cum diferă prețurile în marile orașe din România

Analizele din principalele centre urbane arată diferențe moderate între regiuni, determinate de cerere, costuri de transport și numărul producătorilor locali. În zona București–Ilfov, mielul în viu se comercializează între 25 și 28 de lei pe kilogram, iar carcasa ajunge, în piețe sau la producători, între 55 și 65 de lei pe kilogram.

În orașe precum Constanța sau Iași, intervalele sunt ușor mai mici, mielul în viu fiind vândut cu aproximativ 22–25 de lei pe kilogram, iar carcasa situându-se între 50 și 55 de lei. Craiova se remarcă prin unele dintre cele mai accesibile prețuri, unde carnea poate coborî până la aproximativ 45 de lei pe kilogram pentru carcasă.

În vestul și centrul țării, situația este ușor diferită. În Timișoara și Cluj-Napoca, carnea de miel se situează în general peste media națională, cu valori ce pot depăși 60 de lei pe kilogram pentru carcasă, mai ales în apropierea sărbătorilor, potrivit Capital.

Ce spun fermierii despre scumpiri

Reprezentanții agricultorilor avertizează că sectorul zootehnic se confruntă cu presiuni tot mai mari, care influențează direct costul final al produselor. „2026 trebuie abordat cu responsabilitate, dar şi cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, stabilitate legislativă, finanţare previzibilă şi o viziune naţională care să aşeze agricultura în centrul dezvoltării României”, a avertizat Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România ( ) în luna ianuarie, potrivit unui comunicat de presă.

„Seceta din vara trecută şi iarna geroasă din acest an le-au dat peste cap planurile crescătorilor… carnea de miel s-ar putea scumpi cu cel puţin 10% de ”, a zis un păstor.

Unii crescători cred totuși că oferta va rămâne suficientă pentru consumatori, însă cererea ar putea fi influențată de situația economică. „Eu consider că vor fi miei suficienţi de buni pentru buzunarele românilor. Ei au suferit tăieri la salarii. Nu ştiu câţi îşi vor mai permite să cumpere un miel mare”, a adăugat un alt cioban.