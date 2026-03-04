Cartofii sunt printre cele mai consumate alimente bogate în amidon, fiind apreciați pentru gust, versatilitate și aportul nutritiv. Totuși, atunci când vine vorba despre controlul , alegerea dintre cartofii dulci și cei albi ridică frecvent întrebări.

Ce spune o nutriționistă

Potrivit nutriționistei Mackenzie Burgess, diferențele dintre cele două tipuri de cartofi nu sunt absolute, scrie Click.

„Atât cartofii dulci, cât și cei albi oferă nutrienți importanți, inclusiv vitamina A, vitamina C și amidon rezistent. Impactul asupra glicemiei depinde de varietate, metodă de preparare și porție. Încorporarea oricărui tip de cartof într-o dietă echilibrată, alături de proteine și grăsimi sănătoase, poate sprijini controlul glicemiei”, a spus aceasta.

De ce sunt apreciați cartofii dulci

Unul dintre principalele avantaje ale cartofilor dulci este conținutul ridicat de beta-caroten, un antioxidant pe care organismul îl transformă în vitamina A.

După cum explică Megan Huff, „cartofii dulci sunt o sursă excelentă de vitamina A, un cartof mediu acoperind aproximativ 120% din necesarul zilnic”.

Vitamina A contribuie la sănătatea ochilor, susține sistemul imunitar și are rol antioxidant.

Un cartof dulce de dimensiune medie furnizează aproximativ:

25% din necesarul zilnic de vitamina C

12% din necesarul de potasiu

25% din necesarul de mangan

Totodată, conținutul de aproximativ 4 grame de fibre ajută la digestie, menținerea sațietății și stabilizarea glicemiei.

Ce oferă cartofii albi

Cartofii albi sunt adesea subestimați, dar reprezintă o sursă importantă de nutrienți.

Nutriționista Lauren Manaker arată că un cartof alb mediu poate asigura circa 20% din doza zilnică recomandată de vitamina C.

De asemenea, cartofii albi sunt bogați în potasiu, un mineral esențial pentru funcționarea mușchilor și a sistemului nervos. Un cartof mediu poate conține aproximativ 867 mg de potasiu, adică aproape 18% din necesarul zilnic.

Un avantaj important îl reprezintă conținutul de amidon rezistent, un carbohidrat care nu este digerat în intestinul subțire, ci fermentat în colon, acționând ca prebiotic. Studiile sugerează că amidonul rezistent poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate reduce fluctuațiile glicemiei. Interesant este că amidonul rezistent crește dacă cartofii fierți sunt lăsați să se răcească înainte de consum.

Care este mai bun pentru glicemie?

Potrivit Riley Peterson, diferența dintre cartofii dulci și cei albi este adesea supraestimată.

„Deși cartofii dulci sunt percepuți ca fiind mai buni pentru glicemie, indicele glicemic depinde de varietate și de modul de preparare. Cartofii fierți au un indice glicemic mai mic decât cei copți sau prăjiți.”

În același timp, cartofii albi pot avea un conținut mai mare de amidon rezistent decât cei dulci, ceea ce poate ajuta la controlul glicemiei postprandiale.

Cum îi consumi sănătos

Specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru un consum echilibrat:

Optează pentru fierbere sau coacere, evitând prăjirea

Consumă porții moderate

Asociază cartofii cu proteine sau grăsimi sănătoase

Diversifică dieta incluzând ambele tipuri de cartofi

De exemplu, cartofii umpluți cu carne slabă, tofu sau avocado pot reduce absorbția rapidă a carbohidraților.

Atât cartofii dulci, cât și cei albi au beneficii nutriționale importante. Cartofii dulci oferă mai multă vitamina A și fibre prebiotice, în timp ce cartofii albi furnizează vitamina C, potasiu și amidon rezistent.

Diferența nu stă în tipul de cartof, ci în modul de preparare, combinația alimentară și cantitatea consumată. O dietă echilibrată poate include ambele variante fără riscuri pentru sănătate.