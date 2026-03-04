B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cartofi dulci sau cartofi albi? Iată care sunt mai buni pentru glicemie și nutriție

Cartofi dulci sau cartofi albi? Iată care sunt mai buni pentru glicemie și nutriție

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 10:37
Cartofi dulci sau cartofi albi? Iată care sunt mai buni pentru glicemie și nutriție
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spune o nutriționistă
  2. De ce sunt apreciați cartofii dulci
  3. Ce oferă cartofii albi
  4. Care este mai bun pentru glicemie?
  5. Cum îi consumi sănătos

Cartofii sunt printre cele mai consumate alimente bogate în amidon, fiind apreciați pentru gust, versatilitate și aportul nutritiv. Totuși, atunci când vine vorba despre controlul glicemiei, alegerea dintre cartofii dulci și cei albi ridică frecvent întrebări.

Ce spune o nutriționistă

Potrivit nutriționistei Mackenzie Burgess, diferențele dintre cele două tipuri de cartofi nu sunt absolute, scrie Click.

„Atât cartofii dulci, cât și cei albi oferă nutrienți importanți, inclusiv vitamina A, vitamina C și amidon rezistent. Impactul asupra glicemiei depinde de varietate, metodă de preparare și porție. Încorporarea oricărui tip de cartof într-o dietă echilibrată, alături de proteine și grăsimi sănătoase, poate sprijini controlul glicemiei”, a spus aceasta.

De ce sunt apreciați cartofii dulci

Unul dintre principalele avantaje ale cartofilor dulci este conținutul ridicat de beta-caroten, un antioxidant pe care organismul îl transformă în vitamina A.

După cum explică Megan Huff, „cartofii dulci sunt o sursă excelentă de vitamina A, un cartof mediu acoperind aproximativ 120% din necesarul zilnic”.

Vitamina A contribuie la sănătatea ochilor, susține sistemul imunitar și are rol antioxidant.

Un cartof dulce de dimensiune medie furnizează aproximativ:

  • 25% din necesarul zilnic de vitamina C
  • 12% din necesarul de potasiu
  • 25% din necesarul de mangan

Totodată, conținutul de aproximativ 4 grame de fibre ajută la digestie, menținerea sațietății și stabilizarea glicemiei.

Ce oferă cartofii albi

Cartofii albi sunt adesea subestimați, dar reprezintă o sursă importantă de nutrienți.

Nutriționista Lauren Manaker arată că un cartof alb mediu poate asigura circa 20% din doza zilnică recomandată de vitamina C.

De asemenea, cartofii albi sunt bogați în potasiu, un mineral esențial pentru funcționarea mușchilor și a sistemului nervos. Un cartof mediu poate conține aproximativ 867 mg de potasiu, adică aproape 18% din necesarul zilnic.

Un avantaj important îl reprezintă conținutul de amidon rezistent, un carbohidrat care nu este digerat în intestinul subțire, ci fermentat în colon, acționând ca prebiotic. Studiile sugerează că amidonul rezistent poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate reduce fluctuațiile glicemiei. Interesant este că amidonul rezistent crește dacă cartofii fierți sunt lăsați să se răcească înainte de consum.

Care este mai bun pentru glicemie?

Potrivit Riley Peterson, diferența dintre cartofii dulci și cei albi este adesea supraestimată.

„Deși cartofii dulci sunt percepuți ca fiind mai buni pentru glicemie, indicele glicemic depinde de varietate și de modul de preparare. Cartofii fierți au un indice glicemic mai mic decât cei copți sau prăjiți.”

În același timp, cartofii albi pot avea un conținut mai mare de amidon rezistent decât cei dulci, ceea ce poate ajuta la controlul glicemiei postprandiale.

Cum îi consumi sănătos

Specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru un consum echilibrat:

  • Optează pentru fierbere sau coacere, evitând prăjirea
  • Consumă porții moderate
  • Asociază cartofii cu proteine sau grăsimi sănătoase
  • Diversifică dieta incluzând ambele tipuri de cartofi

De exemplu, cartofii umpluți cu carne slabă, tofu sau avocado pot reduce absorbția rapidă a carbohidraților.

Atât cartofii dulci, cât și cei albi au beneficii nutriționale importante. Cartofii dulci oferă mai multă vitamina A și fibre prebiotice, în timp ce cartofii albi furnizează vitamina C, potasiu și amidon rezistent.

Diferența nu stă în tipul de cartof, ci în modul de preparare, combinația alimentară și cantitatea consumată. O dietă echilibrată poate include ambele variante fără riscuri pentru sănătate.

Tags:
Citește și...
10 recomandări pentru a alege cea mai bună pereche de mocasini pentru bărbați
Eveniment
10 recomandări pentru a alege cea mai bună pereche de mocasini pentru bărbați
Șomajul în rândul tinerilor din România se apropie de 30%. Adulții reprezintă peste 70% dintre persoanele fără loc de muncă
Eveniment
Șomajul în rândul tinerilor din România se apropie de 30%. Adulții reprezintă peste 70% dintre persoanele fără loc de muncă
EXCLUSIV: Reportaj din buncăr. Cum arată adăposturile civile în care ar trebui să ne ascundem în ca de atac aerian (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Reportaj din buncăr. Cum arată adăposturile civile în care ar trebui să ne ascundem în ca de atac aerian (VIDEO)
Semnal de alarmă la nivel global. Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040
Eveniment
Semnal de alarmă la nivel global. Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040
Zeci de zboruri anulate din București pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt afectate
Eveniment
Zeci de zboruri anulate din București pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt afectate
Un șofer de ambulanță este suspectat că a ucis cinci pacienți în Italia
Eveniment
Un șofer de ambulanță este suspectat că a ucis cinci pacienți în Italia
S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”
Eveniment
S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”
Alunecare de teren în Slatina, zeci de oameni evacuați din locuințe aflate în pericol. Ce riscuri există în continuare
Eveniment
Alunecare de teren în Slatina, zeci de oameni evacuați din locuințe aflate în pericol. Ce riscuri există în continuare
Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii
Eveniment
Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii
Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
Eveniment
Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
Ultima oră
10:44 - 10 recomandări pentru a alege cea mai bună pereche de mocasini pentru bărbați
10:36 - „Made in Europe”, noua miză economică a Comisiei Europene. Cum vrea UE să apere producția locală
10:35 - Șomajul în rândul tinerilor din România se apropie de 30%. Adulții reprezintă peste 70% dintre persoanele fără loc de muncă
10:33 - EXCLUSIV: Reportaj din buncăr. Cum arată adăposturile civile în care ar trebui să ne ascundem în ca de atac aerian (VIDEO)
10:16 - Surse: Avocatul Poporului va ataca la CCR Ordonanța Guvernului care prevede concedieri în administrația publică. Renate Weber ar fi avut o întâlnire cu Grindeanu
10:02 - Semnal de alarmă la nivel global. Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040
09:57 - Zeci de zboruri anulate din București pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt afectate
09:56 - Un șofer de ambulanță este suspectat că a ucis cinci pacienți în Italia
09:46 - O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
09:24 - S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”