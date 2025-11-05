În luna august, a intrat în vigoare CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei. Doar în luna august, pensionarii au contribuit cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), principala sursă de finanțare a sistemului public de sănătate, arată o analiză .

A fost prima lună în care s-a aplicat Legea 141/2025, actul normativ care impune plata CASS pentru pensionarii cu venituri ridicate și care marchează cea mai amplă reformă a finanțării sănătății din ultimii 26 de ani.

Ce este Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și cum funcționează

Fondul este gestionat de și alimentat din contribuțiile de asigurări de sănătate reținute de la salariați, din CASS plătită de persoanele cu venituri extrasalariale, din taxa clawback datorată de companiile farmaceutice și din subvențiile de la stat.

Din acești bani sunt plătite serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele, dar și majorările salariale pentru personalul medico-sanitar.

Potrivit datelor verificate de Economica.net, FNUASS deficitul e de 727 de milioane de lei în primele opt luni din 2025. E de șase ori mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Această scădere a deficitului se datorează, în special, creșterii subvențiilor de la bugetul de stat și majorării veniturilor din contribuții.

Care sunt principalele surse de finanțare

În perioada ianuarie-august 2025, veniturile totale ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au urcat la 54,1 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de anul trecut.

Contribuțiile de asigurări au adus 45,6 miliarde de lei, cu 13% mai mult față de 2024.

Pensionarii cu venituri mari au contribuit cu peste 35,6 milioane de lei în august, prima lună de aplicare a noii legi.

Subvențiile de la stat au atins 4,1 miliarde de lei, fiind de două ori mai mari decât în 2024.

Taxa clawback, plătită de deținătorii de autorizație pentru medicamente, a totalizat 4,3 miliarde de lei, cu o creștere de 18% față de anul trecut.

CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei. Ce impact are noua lege asupra sistemului sanitar

Legea 141/2025 are rolul de a mări baza de contribuabili și de a reduce presiunea pe bugetul de stat, asigurând o finanțare mai sustenabilă pentru sistemul medical. Autoritățile spun că măsura va permite investiții mai mari în spitale și servicii medicale, fără a crește povara fiscală asupra salariaților.