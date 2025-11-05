B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea

CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea

Ana Maria
05 nov. 2025, 15:41
CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce este Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și cum funcționează
  2. Care sunt principalele surse de finanțare
  3. CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei. Ce impact are noua lege asupra sistemului sanitar

În luna august, a intrat în vigoare CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei. Doar în luna august, pensionarii au contribuit cu peste 35 de milioane de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), principala sursă de finanțare a sistemului public de sănătate, arată o analiză Economica.net.

A fost prima lună în care s-a aplicat Legea 141/2025, actul normativ care impune plata CASS pentru pensionarii cu venituri ridicate și care marchează cea mai amplă reformă a finanțării sănătății din ultimii 26 de ani.

Ce este Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și cum funcționează

Fondul este gestionat de CNAS și alimentat din contribuțiile de asigurări de sănătate reținute de la salariați, din CASS plătită de persoanele cu venituri extrasalariale, din taxa clawback datorată de companiile farmaceutice și din subvențiile de la stat.

Din acești bani sunt plătite serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele, dar și majorările salariale pentru personalul medico-sanitar.

Potrivit datelor verificate de Economica.net, FNUASS deficitul e de 727 de milioane de lei în primele opt luni din 2025. E de șase ori mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Această scădere a deficitului se datorează, în special, creșterii subvențiilor de la bugetul de stat și majorării veniturilor din contribuții.

Care sunt principalele surse de finanțare

În perioada ianuarie-august 2025, veniturile totale ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au urcat la 54,1 miliarde de lei, cu 17% mai mult față de anul trecut.

  • Contribuțiile de asigurări au adus 45,6 miliarde de lei, cu 13% mai mult față de 2024.

  • Pensionarii cu venituri mari au contribuit cu peste 35,6 milioane de lei în august, prima lună de aplicare a noii legi.

  • Subvențiile de la stat au atins 4,1 miliarde de lei, fiind de două ori mai mari decât în 2024.

  • Taxa clawback, plătită de deținătorii de autorizație pentru medicamente, a totalizat 4,3 miliarde de lei, cu o creștere de 18% față de anul trecut.

CASS pentru pensii mai mari de 3.000 de lei. Ce impact are noua lege asupra sistemului sanitar

Legea 141/2025 are rolul de a mări baza de contribuabili și de a reduce presiunea pe bugetul de stat, asigurând o finanțare mai sustenabilă pentru sistemul medical. Autoritățile spun că măsura va permite investiții mai mari în spitale și servicii medicale, fără a crește povara fiscală asupra salariaților.

Tags:
Citește și...
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Eveniment
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
Eveniment
Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Eveniment
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
Eveniment
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Eveniment
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Eveniment
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Eveniment
Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Eveniment
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
Eveniment
Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
Ultima oră
15:30 - Drama neștiută a lui Emily Burghelea: „Am apelat la hipnoză”. Cu ce frica se confruntă vedetă de la accidentul din 2024
15:22 - Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
15:07 - Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
15:05 - Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
14:59 - Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
14:57 - Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
14:54 - Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
14:20 - Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile