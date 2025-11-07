Românilor li se confirmă încă o dată că nu trebuie să vină flămânzi pe Aeroportul din Otopeni, altfel, riscă să lase o mică avere pentru mâncare. Un bărbat a avut un șoc când a aflat, la acsă, cât trebuie să plătească pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată.

Cât a plătit un român pe mâncare, în Aeroportul din Otopeni

În ultimele luni, și, mai specific, prețurile percepute în aeroport pe mâncare, au devenit subiectul mai multor postări de pe social media. Românii își exprimă constant stupoarea față de tarifele unor simple gustări, diferențele de preț dintre cele percepute în aeroport și cele din magazinele fiind, de cele mai multe ori, nejustificate.

Într-o postare făcută recentă pe Instagram, un bărbat a dezvăluit cât a plătit pe o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Românul a plătit pe gustare aproape cât pentru o , mai exact 85 de lei. Internautul a făcut și o glumă cu trimitere la perioada din an.

„Era mișto dacă era Black Friday și la mâncare în aeroport! Ca să fiu corect… o bucată de pizza, două ape la 0,5 și (m-am răsfățat) o brioșă. Noi să fim sănătoși”, a scris românul pe Instagram.

Cât costă o felie de pizza în Aeroportul din Otopeni

Pentru a nu părea discuții referitoare la sinceritatea postării, bărbatul a postat și bonul pe care l-a primit. Pe el se poate vedea prețul fiecărui produs, dar și totalul. Așadar, în Aeroportul Otopeni, o felie de pizza costă 38 de lei, o sticlă de apă la 0,5 litri 14 lei, iar o brioșă cu ciocolată 18 lei. La costul acestora se aduagă și un leu, taxa standard pentru două ambalaje de plastic cu SGR.

Cu toate că valul de scumpiri a dus la plata unor sume mult mai mari și în viața de zi cu zi, la magazinele pe care le frecventăm de obicei, diferențele de prețuri dintre mâncarea din aeroport și cea din afara lui rămân considerabile. Și chiar dacă tarifele mai mari la mâncare nu sunt valabile doar în aeroporturile din țara noastră, reacțiile internauților lasă de înțeles că situația este mai accentuantă în România.