Nimic nu se compară cu foamea care te răzbești fix de dimineață, iar asta o știe cel mai bine cu copil de cinci ani. Pentru că a fost primul din familia sa care s-a trezit și era flămând, băiețelul a hotărât să ia prima masă a zilei la un restaurant din apropierea casei.

Cuprins:

Unde a avut loc incidentul Cum i-au găsit polițiștii pe părinții băiețelului Ce i-a întrebat băiețelul pe polițișt

Unde a avut loc incidentul

Se anunța o dimineață ca oricare alta pentur polițiștii orașului american Jacksonville. Totul a fost schimbat de un apel primit de angajații unui fast-food, care i-au sesizat pe oamenii legii că în restaurant se află un copil de cinci ani, singur.

Flămând, micuțul nu a mai așteptat ca părinții lui să se trezească și, fără știrea lor, a plecat să ia în oraș, la un fast-food din apropierea casei. Angajații localului au avut grijă să îi dea copilului de , dar au și anunțat poliția despre eveniment.

Cum i-au găsit polițiștii pe părinții băiețelului

Ajunși la restaurantul unde băiețelul își servea liniștit mic-dejunul, polițiștii au aflat că acesta locuiește la o casă din apropiere. Când au ajuns în fața locuinței, agenții s-au văzut nevoiți să sară gardul, întrucât poarta era încuiată.

La ușă le-au răspuns doi oameni, încă buimaci de somn și convinși că cel mic doarme în camera lui, relatează .

Ce i-a întrebat băiețelul pe polițiști

Aventura nu doar că i-a adus copilului de cinci ani o primă masă pe cinste, dar l-a și speriat. Acesta i-a întrebat pe polițiști dacă va fi dus la închisoare pentru fapta sa.