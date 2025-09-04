Nimic nu se compară cu foamea care te răzbești fix de dimineață, iar asta o știe cel mai bine cu copil de cinci ani. Pentru că a fost primul din familia sa care s-a trezit și era flămând, băiețelul a hotărât să ia prima masă a zilei la un restaurant din apropierea casei.
Se anunța o dimineață ca oricare alta pentur polițiștii orașului american Jacksonville. Totul a fost schimbat de un apel primit de angajații unui fast-food, care i-au sesizat pe oamenii legii că în restaurant se află un copil de cinci ani, singur.
Flămând, micuțul nu a mai așteptat ca părinții lui să se trezească și, fără știrea lor, a plecat să ia mic-dejunul în oraș, la un fast-food din apropierea casei. Angajații localului au avut grijă să îi dea copilului de mâncare, dar au și anunțat poliția despre eveniment.
Ajunși la restaurantul unde băiețelul își servea liniștit mic-dejunul, polițiștii au aflat că acesta locuiește la o casă din apropiere. Când au ajuns în fața locuinței, agenții s-au văzut nevoiți să sară gardul, întrucât poarta era încuiată.
La ușă le-au răspuns doi oameni, încă buimaci de somn și convinși că cel mic doarme în camera lui, relatează Știrile ProTV.
Aventura nu doar că i-a adus copilului de cinci ani o primă masă pe cinste, dar l-a și speriat. Acesta i-a întrebat pe polițiști dacă va fi dus la închisoare pentru fapta sa.