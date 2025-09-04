B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști

Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști

B1.ro
04 sept. 2025, 09:34
Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
Sursă foto: Pixabay

Nimic nu se compară cu foamea care te răzbești fix de dimineață, iar asta o știe cel mai bine cu copil de cinci ani. Pentru că a fost primul din familia sa care s-a trezit și era flămând, băiețelul a hotărât să ia prima masă a zilei la un restaurant din apropierea casei.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc incidentul
  2. Cum i-au găsit polițiștii pe părinții băiețelului
  3. Ce i-a întrebat băiețelul pe polițișt

 

Unde a avut loc incidentul

Se anunța o dimineață ca oricare alta pentur polițiștii orașului american Jacksonville. Totul a fost schimbat de un apel primit de angajații unui fast-food, care i-au sesizat pe oamenii legii că în restaurant se află un copil de cinci ani, singur.

Flămând, micuțul nu a mai așteptat ca părinții lui să se trezească și, fără știrea lor, a plecat să ia mic-dejunul în oraș, la un fast-food din apropierea casei. Angajații localului au avut grijă să îi dea copilului de mâncare, dar au și anunțat poliția despre eveniment.   

Cum i-au găsit polițiștii pe părinții băiețelului

Ajunși la restaurantul unde băiețelul își servea liniștit mic-dejunul, polițiștii au aflat că acesta locuiește la o casă din apropiere. Când au ajuns în fața locuinței, agenții s-au văzut nevoiți să sară gardul, întrucât poarta era încuiată.

La ușă le-au răspuns doi oameni, încă buimaci de somn și convinși că cel mic doarme în camera lui, relatează Știrile ProTV.

Ce i-a întrebat băiețelul pe polițiști

Aventura nu doar că i-a adus copilului de cinci ani o primă masă pe cinste, dar l-a și speriat. Acesta i-a întrebat pe polițiști dacă va fi dus la închisoare pentru fapta sa.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Externe
„Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Externe
Tânără, după călătoria în Japonia: „Nu este permis să mănânci sau să bei în timp ce mergi”. Ce lucruri au șocat-o
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Externe
Maria Zaharova spune că garanțiile de securitate cerute de Zelenski sunt „garanţii de pericol pentru continentul european”
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Externe
Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Externe
Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Externe
Trump avertizează că SUA ar putea anula acordurile comerciale cu UE și alți parteneri. Totul depinde de decizia Curții Supreme privind tarifele
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Externe
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
Externe
Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Externe
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Ultima oră
10:29 - Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
10:28 - Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
10:06 - Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
09:57 - Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
09:45 - Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
09:23 - „Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
09:10 - Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
09:05 - Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
09:00 - Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
08:50 - Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate