Piaţa Obor din Bucureşti, cea mai mare piață din România, freamătă în această perioadă. Românii au început pregătirile pentru iarnă, ceea ce presupune și pusul de murături. Bărbați și femei umblă cu listele printre tarabe în speranța că vor găsi cele mai bune legume.

Cât costă principalele legume care se murează

În Obor, gospodinele și gospodarii își croiesc drum printre tarabe, în căutarea celor mai bune oferte, celor mai proaspete produse, demne de a ajunge în borcane.

Prețurile variază de la vânzător la vânzător, astfel că un kilogram de gogoșari costă între 6 lei și 12 lei. Aceeași cantitate de castraveți costă între 7 și 10 lei, iar o conopidă, care se vinde la bucată, costă 10 lei. Prețul morcovilor este de 5 lei/kg, iar cel al pepenilor de murat 2.50-3 lei/kg.

Ce spun comercianții despre vânzările de anul acesta

Cu toate că piața este plină, comercianții spun că vânzările nu merg la fel de bine ca anii trecuți, cu toate că nu au scumpit prețurile. Principalul motiv pe care îl invocă vânzătorii? Românii nu mai știu să aprecieze ca altădată produsele crescute la noi în țară.

„De 12 ani vând în Obor, dar acum este un an greu, încercăm doar să supravieţuim. Deşi nu am mărit preţurile nu prea avem clienţi aşa cum ar trebui în această perioadă. Nu ne scoatem banii, dar ce să facem…”, a declarat Ana, o fermieră venită dintr-un sat al judeţului Călăraşi, potrivit .

Deși le-ar fi mai ușor să renunțe și să o ia de la capăt, într-un alt domeniu, sunt comercianți care mărturisesc că revin an de an pentru a vinde marfă în piață, în speranța unor vremuri mai bune.

„Spune, fată, clar că merge foarte prost faţă de alţi ani. Eu de cinci ani nu am mărit cu un leu preţurile la legumele mele, pe care le aduc tocmai din zona Argeşului, de la Colibaşi. Aş renunţa, dar după 15 ani de stat la tarabă încă mai sper în vremuri bune şi în care munca ţăranului român să fie apreciată”, zice un alt vânzător.

Ingredientele necesare pentru rețeta clasică de murături

le de calitate încep de la alegerea legumelor. i și gogonelele trebuie să fie mici, tari și fără defecte. Morcovii, conopida și ardeii trebuie să fie proaspeți și crocanți.

Oțetul este esențial pentru gust și conservare. Se recomandă folosirea oțetului alb distilat, cu o aciditate de minimum 5%. Pentru un borcan cu murături asortate (aprox. 5 kg legume), se folosesc 1 litru de oțet la 2 litri de apă.

Sarea nu doar că dă gust legumelor, dar este și ingredientul care declanșează fermentația naturală. Recomandat este să se folosească sare grunjoasă, neiodată, pentru a menține murăturile crocante. Regulă de bază este să se folsoească 1–3 linguri de sare la 1 litru de apă, în funcție de tipul legumelor și gustul dorit.

Alte condimente care ar putea fi folosite, pentru un plus de savoare, dar și pentru conservare sunt:

mărar uscat,

hrean,

,

frunze de vișin sau de țelină,

semințe de muștar.

Modul de preparare al murăturilor

Se începe prin spălarea și curățarea legumelor. Este foarte important ca după această etapă să se usuce foarte bine legumele înainte de ajunge în borcane, astfel încât să se prevină apariția unei fermentații necontrolată.

Mai apoi, se taie morcovii rondele, țelina felii, iar conopida în buchețele.

Se pun 10 litri de apă cu 500 de grame de sare la fiert și se lasă 10 minute pe foc. În acest timp, se pun legumele într-un borcan și se adaugă condimentele.

După cele 10 minute în care apa cu sare a stat pe foc, se adaugă 250 ml oțet. Compoziția astfel obținută se toarnă peste legumele puse în borcan.

Rețeta aceasta promite murături crocante, aromate și sănătoase, perfecte pentru întreaga iarnă.

Cum se pregătesc corect borcanele pentru murături

Înainte să fie folosite, borcanele trebuie să fie bine spălate și sterilizate și să vă asigurați că capacele se închid etanș. În caz contrar, există riscul de apariție a mucegaiului sau să aibă loc o fermentație defectuoasă.