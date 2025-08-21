Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”

Îndrăgita interpretă de muzică a dezvăluit secretul său pentru murături cu un gust extraordinar. Sofia Vicoveanca nu e as doar la muzică, ci e și o bună gospodină. Se pricepe și la prepararea lor, având, an de an, cămara plină cu provizii pentru iarnă.

Care e secretul Sofiei Vicoveanca pentru castraveți murați

Iată micile sale trucuri pentru rețeta de castraveți murați:

„Spălați bine borcanele, sterilizați-le și puneți în ele castraveți, de mărime medie, pe care mai înainte i-ați spălat cu apă rece. Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov.

Morcovul dă un gust dulceag, cum îmi place mie. Puneți și buchețele de conopidă, aveți grijă să fie cât mai proaspătă. Ca să se mențină bine peste iarnă murăturile, eu adaug mult hrean, tăiat felii, și sare grunjoasă, specială pentru murături, nu iodată.

Se toarnă apă fierbinte cu sare peste ele, nu înainte de a pune ceva metalic sub borcane, ca să atenuați șocul termic și să nu se crape borcanul. Pe deasupra, eu pun un celofan și strâng bine capacul. Borcanele se depozitează în zone umbroase, unde nu este foarte cald, dar nici prea rece, în cămară e bine. Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă, nu este deloc greu de făcut”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca, potrivit .

Pentru cine gătește Sofia Vicoveanca ciorbă

Sofia Vicoveanca face, de asemenea, și cele mai bune ciorbițe:

„Le mai fac numai nepoatelor și fiului meu, când ne vedem. De când mi-a murit soțul, nu mai gătesc ciorbă. De ce să fac o oală, cine o mănâncă? Să fac două porții? Cum faci numai două porții de ciorbă?”, a mai povestit ea pentru Click!