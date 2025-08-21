B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”

Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”

Ana Maria
21 aug. 2025, 16:01
Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
Sursa foto: Facebook / Sofia Vicoveanca

Îndrăgita interpretă de muzică Sofia Vicoveanca a dezvăluit secretul său pentru murături cu un gust extraordinar. Sofia Vicoveanca nu e as doar la muzică, ci e și o bună gospodină. Se pricepe și la prepararea murăturilor, având, an de an, cămara plină cu provizii pentru iarnă.

Cuprins:

  • Care e secretul Sofiei Vicoveanca pentru castraveți murați
  • Pentru cine gătește Sofia Vicoveanca ciorbă

Care e secretul Sofiei Vicoveanca pentru castraveți murați

Iată micile sale trucuri pentru rețeta de castraveți murați:

„Spălați bine borcanele, sterilizați-le și puneți în ele castraveți, de mărime medie, pe care mai înainte i-ați spălat cu apă rece. Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov. 

 Morcovul dă un gust dulceag, cum îmi place mie. Puneți și buchețele de conopidă, aveți grijă să fie cât mai proaspătă. Ca să se mențină bine peste iarnă murăturile, eu adaug mult hrean, tăiat felii, și sare grunjoasă, specială pentru murături, nu iodată.

Se toarnă apă fierbinte cu sare peste ele, nu înainte de a pune ceva metalic sub borcane, ca să atenuați șocul termic și să nu se crape borcanul. Pe deasupra, eu pun un celofan și strâng bine capacul. Borcanele se depozitează în zone umbroase, unde nu este foarte cald, dar nici prea rece, în cămară e bine. Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă, nu este deloc greu de făcut”, a dezvăluit Sofia Vicoveanca, potrivit Click!.

Pentru cine gătește Sofia Vicoveanca ciorbă

Sofia Vicoveanca face, de asemenea, și cele mai bune ciorbițe:

„Le mai fac numai nepoatelor și fiului meu, când ne vedem. De când mi-a murit soțul, nu mai gătesc ciorbă. De ce să fac o oală, cine o mănâncă? Să fac două porții? Cum faci numai două porții de ciorbă?”, a mai povestit ea pentru Click!

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Monden
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Monden
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Adio pungi în congelator! Metoda inteligentă care salvează aroma pătrunjelului și a mărarului
Monden
Adio pungi în congelator! Metoda inteligentă care salvează aroma pătrunjelului și a mărarului
Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
Monden
Ella și ispita Teo de la „Insula Iubirii” au avut parte de primele neînțelegeri, după prima noapte petrecută împreună. Ce conversație au avut aceștia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
Monden
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
Anunț de ultimă oră la ProTV. Unul dintre juraţii „Românii au talent” părăsește televiziunea
Monden
Anunț de ultimă oră la ProTV. Unul dintre juraţii „Românii au talent” părăsește televiziunea
Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta
„Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
Monden
„Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
Monden
Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
Pierce Brosnan ar putea reveni în rolul agentului 007. Cine va lua decizia finală
Monden
Pierce Brosnan ar putea reveni în rolul agentului 007. Cine va lua decizia finală
Ultima oră
17:15 - Liberalul Alin Tișe (CJ Cluj): M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea. Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord
16:49 - Drulă: Vreau să candidez la Primăria Capitalei și am susținerea lui Nicușor Dan. Mi-aș dori să am și sprijinul PNL, suntem în discuții, și al micilor partide din București (VIDEO)
16:45 - Un tată și-a lăsat fiicele minore la piscină și a plecat să facă cumpărături. Cum a fost sancționat pentru fapta sa
16:23 - Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
16:21 - Rezerviștii din București și Ilfov, chemați să ia parte la un exercițiu de antrenament. Alte județe în care vor avea loc activități similare
16:06 - Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi
16:00 - Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
15:55 - Mic dejun rapid și gustos. Iată rețeta unui desert cu afine și banane, gata în 10 minute
15:35 - Ghid pentru românii care vor să cumpere proprietăți imobiliare în Grecia – informații utile de la fondatorii imobiliareGrecia.ro
15:34 - Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă după ce a mâncat prea mult. Medic: „Măsură în toate, spuneau latinii”