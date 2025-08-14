Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai

Cu siguranță, de multe ori ți s-a întâmplat să cureți și să îți rămână mirosul acela persistent pe mâini. Iată că noi îți dezvăluim un prin intermediul căruia scapi de miros în doar 30 de secunde.

Cuprins:

Cum să scapi de mirosul de usturoi de pe mâini în doar 30 de secunde

Ce alte metode mai poți încerca pentru a scăpa de mirosul de usturoi de pe mâini

Iată ce ai de făcut:

Trucul cu oțel inoxidabil

Mergi la chiuvetă și deschide apa rece.

Ia o lingură, un cuțit fără tăiș, sau chiar marginea chiuvetei dacă e din inox.

Freacă-ți palmele, degetele și zona dintre degete de suprafața de inox sub jet de apă timp de 20–30 secunde.

Clătește bine și șterge mâinile.

De ce funcționează: compușii sulfurici din usturoi se leagă de metal, iar inoxul neutralizează mirosul.

În cazul în care nu ai inox la îndemână, poți încerca și cu zaț de cafea sau un amestec de sare + suc de lămâie pentru un efect similar.

Ce alte metode mai poți încerca pentru a scăpa de mirosul de usturoi de pe mâini

De asemenea, mai există și alte metode eficiente prin care să scapi de mirosul de usturoi de pe mâini, potrivit :

Lămâie

Taie o felie și freac-o pe palme și degete, apoi clătește.

Bonus: îți lasă și miros plăcut și catifelează pielea.

Sare + Suc de lămâie

Amestecă o linguriță de sare cu o lingură de suc de lămâie.

Freacă ușor mâinile, clătește cu apă rece.

Sarea exfoliază, lămâia neutralizează mirosul.

Zaț de cafea

Ia o lingură de zaț umed și freacă palmele.

Pe lângă faptul că elimină mirosul, exfoliază ușor.

Oțet alb

Spală mâinile cu puțin oțet alb, apoi clătește cu apă și săpun.

Neutralizează rapid mirosurile puternice.

Pastă de bicarbonat

Amestecă bicarbonat de sodiu cu apă până obții o pastă.

Freacă mâinile și clătește bine.

Apă rece + săpun imediat după curățare

Important de reținut este faptul că dacă speli mai repede mâinile după ce ai curățat usturoiul, cu atât mai puțin compușii de sulf pătrund în piele.