Cât au plătit un grup de 8 români la un restaurant din Grecia. Val de reacții pe internet: „Oricum mai ieftin decât la Mamaia sau pe litoralul românesc”

Mulți români aleg să meargă la mare în Bulgaria, Grecia sau Turcia, renunțând la litoralul românesc. Motivele includ prețurile ridicate și serviciile mai bune oferite de hotelurile din țările vecine. Primele au apărut pe grupurile de Facebook, iar o fotografie cu nota de plată a unui restaurant din Thassos a devenit virală pe internet.

Dezbatere aprinsă în jurul prețurilor din Limenas

„Bună grup, niște prețuri la o cină pentru 8 persoane în Limenas. Frumos, se vorbește românește, înghețată la final pentru fiecare din partea casei”, se arată în postarea unui român. Totalul a fost de 145 de euro pentru 8 persoane, scrie .

Desigur, nu a trecut mult timp și postarea a generat o mulțime de comentarii. Unele sunt pozitive, în timp ce altele sunt mai critice. Opiniile sunt împărțite, dar mulți oameni susțin că prețul este rezonabil pentru ceea ce au comandat și pentru numărul de persoane care au mâncat la respectivul restaurant. Există și persoane care consideră că prețurile au crescut de când au observat că românii călătoresc frecvent în .

Reacții online la prețurile din turism

„Oricum mai ieftin decât la Mamaia sau pe litoralul românesc”/ „8 persoane consumație de 92 ron per persoană. Vi se pare scump, stați acasă”/ „Destul de scump pentru perioada asta, doar o masă. 119€ pe zi ultra all 3 persoane Turcia, pentru perioada asta”/ Sunt 8 feluri principale…cu garnitură și băuturi…este mai mult decât decent.”/ Este un preț foarte bun”/Pentru 8 persoane chiar nu e mult, doar calamarul mi se pare cam scump, în toamnă am fost în Skala, era în jur de 14-15 euro.”

„Pentru 8 persoane este un preț foarte bun.”/ „În mare parte sunt prețurile de anul trecut.”/ „Față de anul trecut max 1-2 euro în plus! Și totuși calamar umplut cu feta și anul trecut era în jur de 18/19€!”/ „Cam scump, sincer, anul trecut era mai ieftin.”/ „Cam la fel ca anul trecut.”, sunt doar câteva comentarii din mediul online.