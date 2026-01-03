B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”

Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”

Ana Beatrice
03 ian. 2026, 21:35
Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Ilie Bolojan despre blocajul de la CCR
  2. Cum vede premierul legătura dintre acțiunile magistraților și partid
  3. Ce spune șeful Executivului despre judecătorii CCR care au lipsit de la ședință

Premierul Ilie Bolojan a abordat public subiectul legii privind eliminarea pensiilor speciale. Șeful Guvernului a criticat dur strategia adoptată de patru judecători care au ales să nu se prezinte la ședință. Prin această absență, a explicat premierul, nu a putut fi întrunit cvorumul necesar pentru discutarea legii.

Ce spune Ilie Bolojan despre blocajul de la CCR

În cel mai recent interviu, Bolojan a declarat că ar fi fost de dorit ca CCR să se pronunțe fără întârzieri asupra acestui subiect. „Era foarte bine ca CCR să decidă. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, aceste decizii intră în vigoare. Fără să am date din interior, din relatările publice, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat această decizie.

Sper ca pe data de 15 să se ia o decizie favorabilă. Acest proiect nu este ambiția unei persoane sau a unui Guvern. Este legat de justiția socială. Nu poți să pensionezi oameni la 40 de ani cu o pensie egală cu salariu. Trebuie să avem mai mulți oameni care să lucreze în economia reală. Trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru categoriile unde exista posibilitatea de pensionare anticipată.”, a declarat premirul, potrivit digi24.ro.

Cum vede premierul legătura dintre acțiunile magistraților și partid

Cât despre ipoteza unei conexiuni între deciziile magistraților și zona politică, premierul a subliniat că nu dorește să alimenteze conflicte sau tensiuni în cadrul instituțiilor statului.

„Evit să potențez conflicte în interior. Lucrurile pot fi interpretate. Mă gândesc că nu asta a fost. Sper că înțelepciunea, normalitatea și bunul simț să primeze”, a spus el.

Cu toate acestea, lipsa unei formule cu minimum șase judecători prezenți, luarea unei decizii riscă să fie din nou amânată, ceea ce prelungește blocajul.

Ce spune șeful Executivului despre judecătorii CCR care au lipsit de la ședință

Ilie Bolojan lansează un atac ferm la adresa judecătorilor CCR care au absentat de la ședința decisivă privind pensiile speciale.

„Este anormal să procedezi în felul acesta. Mai ales într-o astfel de instanță. Nu adopți tactici politice de amânare. Aici trebuie să iei decizii. Dacă tot ești plătit, trebuie să iei decizii”, a precizat premierul.

Pe fondul discuțiilor despre funcționarea instituțiilor, Bolojan s-a poziționat împotriva unei posibile modificări legislative care să vizeze activitatea CCR.

„Când un sistem sau altul nu funcționează să cum ar trebui, există tendința să vii cu modificări. Personal, sunt adeptul propunerilor care au o șansă. Altfel este doar o situație de profilare politică. Dacă oamenii sunt de bună credință, dacă sunt bine intenționați, lucrurile pot fi făcute. Nu există o masă critică pentru a modifica legislația în legătură cu CCR”, a mai transmis el.

Tags:
Citește și...
România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”
Politică
România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”
George Simion: „E timpul pentru o manifestație MARE. Sunteți pregătiți?”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Politică
George Simion: „E timpul pentru o manifestație MARE. Sunteți pregătiți?”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Prima decizie majoră așteptată să o ia Guvernul Bolojan în luna ianuarie. Ce a anunțat premierul
Politică
Prima decizie majoră așteptată să o ia Guvernul Bolojan în luna ianuarie. Ce a anunțat premierul
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan pentru 2026: „Să fie un an al păcii”. Ce clip a publicat președintele cu privire la ce s-a întâmplat în 2025 (VIDEO)
Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu de Anul Nou. Ce a transmis susținătorilor săi: „Vă iubesc mult, pentru că …”
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
Politică
Mesajul de Anul Nou transmis de Ilie Bolojan: „Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe”
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Anul Nou: „Drumul nu va fi ușor”. Președintele a prezentat bilanțul pe 2025
Politică
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Anul Nou: „Drumul nu va fi ușor”. Președintele a prezentat bilanțul pe 2025
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare”
Politică
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare”
Primul minister care taie salariile cu 10% și elimină 216 funcții de conducere. Se anunță schimbări semnificative
Politică
Primul minister care taie salariile cu 10% și elimină 216 funcții de conducere. Se anunță schimbări semnificative
Guvernul Bolojan a revenit asupra unei măsuri controversate. Ce decizie a luat în ultima ședință din acest an (Surse)
Politică
Guvernul Bolojan a revenit asupra unei măsuri controversate. Ce decizie a luat în ultima ședință din acest an (Surse)
Ultima oră
23:16 - Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția
22:16 - Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
20:39 - Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
20:06 - Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
19:12 - Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
18:37 - Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”
18:08 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 4 – 10 ianuarie: 2026 începe intens, cu porți karmice, revelații și direcții decisive pentru fiecare zodie
16:19 - Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
16:05 - Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
15:16 - Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump