Premierul Ilie Bolojan a abordat public subiectul legii privind eliminarea pensiilor speciale. Șeful Guvernului a criticat dur strategia adoptată de patru judecători care au ales să nu se prezinte la ședință. Prin această absență, a explicat premierul, nu a putut fi întrunit cvorumul necesar pentru discutarea legii.

Ce spune Ilie Bolojan despre blocajul de la CCR

În cel mai recent interviu, Bolojan a declarat că ar fi fost de dorit ca să se pronunțe fără întârzieri asupra acestui subiect. „Era foarte bine ca CCR să decidă. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, aceste decizii intră în vigoare. Fără să am date din interior, din relatările publice, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat această decizie.

Sper ca pe data de 15 să se ia o decizie favorabilă. Acest proiect nu este ambiția unei persoane sau a unui Guvern. Este legat de justiția socială. Nu poți să pensionezi oameni la 40 de ani cu o pensie egală cu salariu. Trebuie să avem mai mulți oameni care să lucreze în economia reală. Trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru categoriile unde exista posibilitatea de pensionare anticipată.”, a declarat premirul, potrivit digi24.ro.

Cum vede premierul legătura dintre acțiunile magistraților și partid

Cât despre ipoteza unei conexiuni între deciziile magistraților și zona politică, premierul a subliniat că nu dorește să alimenteze conflicte sau tensiuni în cadrul instituțiilor statului.

„Evit să potențez conflicte în interior. Lucrurile pot fi interpretate. Mă gândesc că nu asta a fost. Sper că înțelepciunea, normalitatea și bunul simț să primeze”, a spus el.

Cu toate acestea, lipsa unei formule cu minimum șase judecători prezenți, luarea unei decizii riscă să fie din nou amânată, ceea ce prelungește blocajul.

Ce spune șeful Executivului despre judecătorii CCR care au lipsit de la ședință

Ilie Bolojan lansează un atac ferm la adresa judecătorilor CCR care au absentat de la ședința decisivă privind .

„Este anormal să procedezi în felul acesta. Mai ales într-o astfel de instanță. Nu adopți tactici politice de amânare. Aici trebuie să iei decizii. Dacă tot ești plătit, trebuie să iei decizii”, a precizat premierul.

Pe fondul discuțiilor despre funcționarea instituțiilor, Bolojan s-a poziționat împotriva unei posibile modificări legislative care să vizeze activitatea CCR.

„Când un sistem sau altul nu funcționează să cum ar trebui, există tendința să vii cu modificări. Personal, sunt adeptul propunerilor care au o șansă. Altfel este doar o situație de profilare politică. Dacă oamenii sunt de bună credință, dacă sunt bine intenționați, lucrurile pot fi făcute. Nu există o masă critică pentru a modifica legislația în legătură cu CCR”, a mai transmis el.