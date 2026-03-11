Compania de transport public din Capitală, Societatea de Transport București (STB), se confruntă cu datorii foarte mari, iar conducerea a decis să adopte măsuri drastice pentru a reduce cheltuielile.

În acest context, angajații vor resimți direct efectele situației financiare dificile. Pentru o perioadă limitată, veniturile unor vor fi reduse cu aproximativ 20%, în principal prin diminuarea bonusurilor și a altor beneficii.

Potrivit reprezentanților companiei, aceste măsuri sunt necesare pentru stabilizarea bugetului instituției și pentru reducerea costurilor operaționale.

Ce salariu va avea o casieriță STB după reducerea veniturilor

Diferențele salariale din cadrul companiei sunt semnificative, în funcție de funcția ocupată. Printre cei mai afectați de noile măsuri se numără casierii.

Pe 9 martie, aceștia au fost informați că veniturile lor vor fi diminuate cu 20%. În plus, programul de lucru va fi redus, urmând să lucreze patru zile din cinci, iar tichetele de masă în valoare de aproximativ 800 de lei vor fi suspendate pentru o perioadă de șapte luni.

În aceste condiții, salariul unei casierițe va ajunge la aproximativ 4.000 de lei pe lună.

„Undeva la 4.000 de lei fără bonuri de masă. Înseamnă destul de mult. Eu ce pot să zic? Dacă pe noi nu ne-au anunţat. Nu mi se pare corect”, a declarat o angajată care lucrează acolo din 2019, potrivit .

Reducerile de venituri îi vor afecta și pe șefii de depouri, care ar putea pierde până la 1.400 de lei lunar.

Conducerea STB estimează că aceste măsuri ar putea reduce cheltuielile companiei cu peste 7 milioane de lei în fiecare lună, ceea ce ar însemna aproximativ 50 de milioane de lei economisiți în cele șapte luni.

De ce amenință șoferii STB cu greva

Deciziile luate de conducerea companiei au stârnit nemulțumiri în rândul angajaților, în special printre șoferi, care se tem că măsurile ar putea continua sau chiar extinde în perioada următoare.

Unii dintre ei au avertizat deja că ar putea recurge la proteste sau chiar la grevă dacă situația nu se schimbă.

„Să umble la directori, nu la noi! Şi aşa nu ne plătesc ei cum trebuie la cât muncim noi. Ne cheamă din libere, ne cheamă din concediu. O să plece toți șoferii. Grevă? Grevă o să facem”, a spus acesta.

Ce alte măsuri de austeritate pregătește compania

Pe lângă reducerile salariale, compania a anunțat și alte măsuri menite să limiteze cheltuielile.

Începând cu 1 aprilie, angajările vor fi suspendate pentru o perioadă nedeterminată. Totodată, aproximativ 3 din 10 posturi ar urma să fie desființate, în încercarea de a reduce costurile de funcționare.

Aceste decizii vin într-un moment dificil pentru transportul public din București, în care compania încearcă să își stabilizeze situația financiară.