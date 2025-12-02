Diana Șoșoacă și-a făcut apariția, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, îmbrăcată într-un cojoc ciobănesc lung, pe acordurile piesei „Treceți batalioane române Carpații!”. Alegerea sa vestimentară a stârnit atât curiozitate, cât și controverse în mediul online. Dar mulți se întreabă cât costă, de fapt, o astfel de haină.

De ce a ales Diana Șoșoacă un cojoc ciobănesc la parada de 1 Decembrie

Designerul Florin Burescu a analizat ținuta, pentru , și a menționat că gestul nu este întâmplător.

„Am văzut ținuta, ținând cont că de toată lumea încearcă să poarte o piesă vestimentară din portul tradițional, și Diana Șoșoacă a vrut să facă asta, să poarte o haină reprezentativă. Dacă la Gigi Becali înțeleg ironia asta și poartă tot un cojoc ciobănesc, întorcându-se la vechea lui meserie, la Șoșoacă nu văd rostul. Nu mi se pare o haină de a fi purtată pe stradă. Nici ciobanii nu plecau, de la stâna lor, unde aveau grijă de oi, îmbrăcați în haina asta, în sat. Este o haină de muncă, e ca și cum ai vedea un militar plecând la cumpărături în haine militare.

Nu mi se pare cea mai bună variantă, dar, încercând să epateze, a luat toate lucrurile care duc cu gândul la România. Cred că ar trebui să ținem patriotismul în suflet, nu prin afișarea lui. Nu o avantajează, haina fiind foarte voluminoasă”, a spus designerul.

Ce a spus Șoșoacă în urmă cu ceva timp

Diana Șoșoacă a comentat direct criticile referitoare la greutatea sa:

„Și dacă sunt grasă, bravo mie că sunt grasă! Bravo mie și la celor 70% din populația țării că sunt grase. Bravo nouă! Da? Adică, dacă nu ești silfidă și nu ai 90-60-90, iertați-mă, dar eu am fost 90-60-90, eu am fost Miss cândva, da? Deci, faptul că m-am îngrășat se datorează și stresului, iar el e una dintre cauze”, a precizat Șoșoacă în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Cât costă acel cojoc ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă la parada de 1 Decembrie

Prețul unei astfel de șube tradiționale variază între 650 și 900 de lei, potrivit magazinelor online. Cojocul, cunoscut și ca „bundă”, „mitoasă” sau „bițușă”, este confecționat din blană de oaie sau miel și este folosit, în special, în zone montane.

Cum au reacționat internauții la apariția Dianei Șoșoacă

Comentariile celor care au văzut-o pe Șoșoacă la paradă au fost împărțite. Unii au ironizat-o: „În două șube ciobănești, că una nu o cuprinde”, în timp ce alții au sărit în apărarea ei: „Să râzi de aspectul fizic al unui om este impardonabil! Chiar dacă tu te crezi Adonis”.