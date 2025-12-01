Ziua Națională a României a fost sărbătorită și în orașul Buftea, aici fiind organizată o ceremonie impresionantă la care au participat atât reprezentanți ai primăriei, cât și ai Consiliului Județean Ilfov.

Ziua Națională sărbătorită cu fast la Buftea

Evenimentele dedicate a tuturor românilor au fost pregătite în cel mai mic detaliu de autoritățile locale. Câteva sute de persoane, locuitori ai orașului, în principal, s-au strâns la locul stabilit, în Piața Centrală „Mihai Eminescu”. Programul a debutat a ora 11, cu intonarea imnului național și un moment solemn la Monumentul Eroilor.

Reprezentanții autorităților locale și județene au depus coroane de flori la acest monument. Pompieri, jandarmi, polițiști și cadre SMURD au defilat și au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor. La eveniment au fost prezenți, între care, prefectul județului Ilfov, Simona Neculai, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, și primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol.

Vorbitorii au evidențiat importanța zilei de 1 decembrie, în . Aceștia au făcut apel la construcția unui viitor mai bun, proces în care trebuie să se implice toți românii, de la autorități, la simplii cetățeni.

„Suntem onoraţi să vedem atâţia români bucuroşi astăzi, este ziua noastră, este ziua românilor. Este momentul să ne axăm pe viitor, să schimbăm tot ce putem în bine, dar acest lucru este posibil doar prin implicare directă, implicare care să vine dinspre noi toţi, autorităţi locale, autorităţi centrale, până la fiecare român în parte”, a declarat Gheorghe Pistol, primarul orașului Buftea.

„Românilor de predutindeni și celor de acasa le transmit să fie uniți, să se întoarcă în România pentru că aici avem ce face, avem ce munci, ca să facem o viață mai bună, un trai mai bun pentru noi și pentru copiii noștri”, a spus Simona Neculai, prefectul judeţului Ilfov.

Paradă militară de 1 decembrie la Buftea

După ceremonie și după momentele solemne, a urmat o la care au asistat câteva sute de persoane din oraș și nu numai. Prin fața cetățenilor au trecut autospeciale ale forțelor de ordine. De asemenea, un grup de copii costumați în port popular au purtat u drapel tricolor de câțiva metri.

Ulterior, sărbătoarea s-a mutat în piațeta Primăriei. Aici, cei prezenți au petrecut pe muzică populară românească, alături de artiștii invitați să susțină recitaluri. Au cântat Ionuț și Doina Dolănescu, trupa Provincialii, Daniel Turică, Fuego, grupul de instrumentiști Plăieșii și formația Doina Ilfovului Spectacolul a fost prezentat de Rusalina Rusu.

Comunicat transmis de Consiliul Județean Ilfov de Ziua Națională

a transmis un comunicat de presă în care a evidențiat importanța datei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. În mesajul transmis în urmă cu câteva zile a fost prezentat programul evenimentului