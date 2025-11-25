B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mămăliga cu brânză stârnește indignare la Târgul de Crăciun din Craiova: „Tu ești mâncare tradițională sau operă de artă”. Cât costă o porție

Mămăliga cu brânză stârnește indignare la Târgul de Crăciun din Craiova: „Tu ești mâncare tradițională sau operă de artă”. Cât costă o porție

B1.ro
25 nov. 2025, 16:39
Mămăliga cu brânză stârnește indignare la Târgul de Crăciun din Craiova: „Tu ești mâncare tradițională sau operă de artă”. Cât costă o porție
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cât costă mămăliga cu brânză la Târgul de Crăciun
  3. Propunerea ironică pe care a avut-o vizitatorul pentru cei care vând mămăligă la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun din Craiova este nu doar o atracție turistică, ci și un punct gastronomic care reprezintă tradiția locață și națională deopotrivă. Însă, prețurile percepute pentru mâncare nu sunt tocmai mici. Un bărbat și-a exprimat indignarea după ce a plătit o sumă uriașă pentru mămăliga cu brânză, într-o postare ironică pe TikTok.

Cât costă mămăliga cu brânză la Târgul de Crăciun

Postarea bărbatului despre prețurile de la Târgul de Crăciun au stârnit un val de reacții în rândul internauților. Mulți au criticat prețurile ridicate, având în vedere că preparatul cumpărat este unul cât se poate de simplu, făcut cu unele dintre cele mai ieftine ingrediente.

Vizitatorul Târgului de Crăciun din Craiova a făcut haz de necaz de pățania cu mămăliga. A povestit șocul pe care l-a trăit atunci când, la căsuța cu mâncare, a văzut cu 100 de grame din preparatul tradițional se vinde cu nu mai puțin de 8 lei. În total, pofta de mămăligă cu brânză l-a costat 26 de lei.

„Am fost azi la Târgul de Crăciun din Craiova și am descoperit minunea gastronomică a iernii: mămăliga de 26 de lei. Da, ai citit bine. Mămăligă cu brânză cât o palmă, dar cu preț de-ți tremură cardul.

Cred că am mâncat singura mămăligă din viața mea care a costat cât două meniuri de prânz”, a scris bărbatul pe Facebook.

Propunerea ironică pe care a avut-o vizitatorul pentru cei care vând mămăligă la Târgul de Crăciun

Cum administrația locală a investit sume uriașe pentru ca târgul să se ridice la standardele unuia „modern”, vizitatorul consideră că și vânzătorii s-au adaptat și au dus mâncarea tradițională la rangul de artă. Totul este cântărit atent, iar experiența gastronomică este asigurată de cantitățile ideale de mămăligă, în raport cu brânza.

„M-am uitat la ea pe tăviță și mi-a venit să o întreb: «Auzi, mămăligo… tu ești mâncare tradițională sau operă de artă taxată corespunzător?».

Dar, na… Craiova e oraș modern. Aici nu mai mănânci, aici «trăiești experiențe gastronomice premium», cu gramaj strict controlat ca să nu primești prea mult din greșeală.

[…] Dacă ajungeți la târg, nu ratați mămăliga de lux. Poate la anul îi pun și etichetă: «ATENȚIE! PRODUS PREMIUM. SE POATE ACHITA ȘI ÎN RATE»”, a încheiat bărbatul postarea.

Tags:
Citește și...
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Eveniment
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Eveniment
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
Eveniment
Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
Eveniment
Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
Eveniment
Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
Eveniment
Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
Motivele pentru care CCR a decis că legea privind plata pensiilor private e neconstituțională. Decizia este definitivă
Eveniment
Motivele pentru care CCR a decis că legea privind plata pensiilor private e neconstituțională. Decizia este definitivă
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Eveniment
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Bucureștiul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor. Când se deschid târgurile de Crăciun și ce surprize aduc anul acesta
Eveniment
Bucureștiul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor. Când se deschid târgurile de Crăciun și ce surprize aduc anul acesta
Catalin Drula
Ultima oră
18:35 - Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
18:34 - Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
18:31 - CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
18:25 - Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
18:07 - Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
18:04 - Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
18:02 - Un ONG solicită Academiei Române să schimbe definiția din DEX a cuvântului „femeie”. Ce sinonime sunt afișate pentru termen, în prezent
17:34 - Azil de bătrâni din Mogoșoaia, închis după imagini de groază apărute în spațiul public. „Este un chin, se roagă bătrânii să moară” (VIDEO)
17:13 - Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
17:10 - Crăciun la azil pentru Irinel Columbeanu. Ce activități a pregătit Ion Cassian, patronul căminului, pentru seniori