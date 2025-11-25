Târgul de Crăciun din Craiova este nu doar o atracție turistică, ci și un punct gastronomic care reprezintă tradiția locață și națională deopotrivă. Însă, prețurile percepute pentru mâncare nu sunt tocmai mici. Un bărbat și-a exprimat indignarea după ce a plătit o sumă uriașă pentru mămăliga cu brânză, într-o postare ironică pe TikTok.

Cât costă mămăliga cu brânză la Târgul de Crăciun

Postarea bărbatului despre prețurile de la Târgul de Crăciun au stârnit un val de reacții în rândul internauților. Mulți au criticat prețurile ridicate, având în vedere că preparatul cumpărat este unul cât se poate de simplu, făcut cu unele dintre cele mai ieftine ingrediente.

Vizitatorul Târgului de Crăciun din Craiova a făcut haz de necaz de pățania cu mămăliga. A povestit șocul pe care l-a trăit atunci când, la căsuța cu mâncare, a văzut cu 100 de grame din preparatul tradițional se vinde cu nu mai puțin de 8 lei. În total, pofta de mămăligă cu brânză l-a costat 26 de lei.

„Am fost azi la Târgul de Crăciun din Craiova și am descoperit minunea gastronomică a iernii: mămăliga de 26 de lei. Da, ai citit bine. Mămăligă cu brânză cât o palmă, dar cu preț de-ți tremură .

Cred că am mâncat singura mămăligă din viața mea care a costat cât două meniuri de prânz”, a scris bărbatul pe .

Propunerea ironică pe care a avut-o vizitatorul pentru cei care vând mămăligă la Târgul de Crăciun

Cum administrația locală a investit sume uriașe pentru ca târgul să se ridice la standardele unuia „modern”, vizitatorul consideră că și vânzătorii s-au adaptat și au dus mâncarea tradițională la rangul de artă. Totul este cântărit atent, iar experiența gastronomică este asigurată de cantitățile ideale de mămăligă, în raport cu brânza.

„M-am uitat la ea pe tăviță și mi-a venit să o întreb: «Auzi, mămăligo… tu ești mâncare tradițională sau operă de artă taxată corespunzător?».

Dar, na… Craiova e oraș modern. Aici nu mai mănânci, aici «trăiești experiențe gastronomice premium», cu gramaj strict controlat ca să nu primești prea mult din greșeală.

[…] Dacă ajungeți la târg, nu ratați mămăliga de lux. Poate la anul îi pun și etichetă: «ATENȚIE! PRODUS PREMIUM. SE POATE ACHITA ȘI ÎN RATE»”, a încheiat bărbatul postarea.