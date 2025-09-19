B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov

Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov

George Lupu
19 sept. 2025, 12:29
Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov
Image by Adam Derewecki from Pixabay
Cuprins
  1. Cât de mare este gradul de rezervare pentru sărbătorile de iarnă
  2. Cât costă să petreci perioada sărbătorilor în Poiana Brașov
  3. Câte zile libere vor avea românii de sărbători

Chiar dacă vara abia s-a încheiat, românii au început goana după ofertele turistice pentru perioada sărbăorilor de iarnă, astfel că în Poiana Brașov hoelierii au jumătate din camere deja rezervate.

Cât de mare este gradul de rezervare pentru sărbătorile de iarnă

De asemenea, tot mai mulți turiști aleg și pachetele de city break în perioada sărbătorilor, cu Târgurile de Crăciun din Sibiu, Cluj, Craiova și Brașov printre cele mai atractive destinații urbane.

Hotelierii au încercat să se adapteze la vremurile grele pe care le traversează românii, în urma valului de taxe și de scumpiri. Astfel, mulți antreprenori, pentru a scădea prețurile, au redus durata sejurului de Revelion la trei nopți, cu cină festivă și muzică live în fiecare seară. Alții au venit cu oferte atractive, cum ar fi a patra noapte de cazare oferită gratuit.

Și în acest an, Poina Brașov va fi epicentrul turismului în perioada sărbătorilor de iarnă. Nu e de mirare că există un nivel ridicat al rezervărilor, având în vedere că unii turiști și-au rezervat camerele încă din prima zi a anului.

„Când se termină un Revelion și începe un nou an, își rezervă pentru anul viitor”, a spus Laura Ursu, reprezentanta unui hotel, potrivit stirileprotv.ro. 

„În acest moment, gradul de ocupare este de 50% și cerința este în creștere”, a declarat Adriana Cernat, recepționeră.

Cât costă să petreci perioada sărbătorilor în Poiana Brașov

Un sejur de Revelion în Poiana Brașov costă între 2.000 și 10.000 de lei de persoană pentru 3 nopți. Pe Valea Prahovei, sejurul este între 1.500 și 6.000 de lei.

Hotelierii încearcă să atragă familii cu copii. Pentru cei mici, pregătesc ateliere, concursuri și activități creative, sub supravegherea personalului.

Și Valea Prahovei atrage turiștii. Pentru petreceri, au fost deja angajați artiști cunoscuți.

Nu mai e ca pe vremuri când puneai masa și toți stăteau și ascultau orchestra, nu. Trebuie să vii cu ceva nou, activități interactive.”, a declarat Romeo Almășanu, reprezentantul unui hotel.

În ciuda contextului economic marcat de inflație și creșterea costurilor, rezervările timpurii rămân soluția cea mai eficientă pentru a asigura vacanțe accesibile și bine organizate. „Într-un an marcat de provocări economice și fiscale, programul ‘Înscrieri Timpurii’ rămâne cea mai sigură cale prin care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă cu încredere”, a declarat Adrian Voican.

  • În Poiana Brașov, turiștii vor descoperi parcul Alpin Magic Land, trasee noi de mountain bike, pârtii modernizate și iluminare nocturnă.
  • La Sinaia, telecabina și instalațiile pe cablu au fost modernizate, iar la Cota 2000 s-a deschis o zonă de relaxare cu cafenea panoramică.
  • În Predeal, iubitorii de adrenalină pot testa Mountain Coaster-ul de 822 de metri, deschis pe tot parcursul anului.
  • În paralel, noi hoteluri de 4 și 5 stele își deschid porțile în Brașov, Poiana Brașov și Băile Felix.

Câte zile libere vor avea românii de sărbători

Angajații din România vor avea ocazia de a se bucura de o minivacanță la Finalul anului 2025 și începutul anului 2026. Ei se vor bucura de două weekenduri prelungite și chiar posibilitatea unei minivacanțe de șapte zile consecutive.

Conform Codului Muncii și calendarul zilelor nelucrătoare, Crăciunul, Revelionul, dar și noile zile libere  e Bobotează și de Sfântul Ioan vor transforma perioada de iarnă într-una dintre cele mai așteptate pentru angajați.

Astfel, prima și a doua zi de Crăciun, respective 25 și 26 decembrie, pică în zilele de joi și vineri, fapt care înseamnă că angajații vor putea avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul 27-28 decembrie.

Apoi, la început de an 2026, zilele de 1 și 2 ianuarie, respectiv joi și vineri, sunt libere prin lege, iar în weekendul imediat următor, adică 3-4 ianuarie, românii vor continua să stea acasă.

Mai mult, Boboteaza, 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, 7 ianuarie, au fost recent introduse pe lista sărbătorilor legale, fapt ce prelungește perioada de repaus.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de ore la urgențe după ce a consumat droguri
Eveniment
O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de ore la urgențe după ce a consumat droguri
Cămașa, piesa care transformă orice ținută masculină
Eveniment
Cămașa, piesa care transformă orice ținută masculină
Efectul Gloria, surprins de pe Vârful Negoiu. Imagini spectaculoase cu fenomenul extrem de rar, publicate de un turist (FOTO)
Eveniment
Efectul Gloria, surprins de pe Vârful Negoiu. Imagini spectaculoase cu fenomenul extrem de rar, publicate de un turist (FOTO)
Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
Eveniment
Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți
Eveniment
Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Românii au început planificările pentru vacanța de iarna. Cât costă un sejur la munte, de Revelion 
Eveniment
Românii au început planificările pentru vacanța de iarna. Cât costă un sejur la munte, de Revelion 
Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
Eveniment
Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
Eveniment
Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
Ultima oră
14:21 - O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de ore la urgențe după ce a consumat droguri
14:13 - Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii
14:12 - Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
14:07 - Cămașa, piesa care transformă orice ținută masculină
13:59 - Cine este și ce legătură are cu Charlie Kirk femeia care a declanșat scandalul mondial, cu afirmația că Brigitte Macron s-a născut bărbat
13:25 - Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
13:19 - Efectul Gloria, surprins de pe Vârful Negoiu. Imagini spectaculoase cu fenomenul extrem de rar, publicate de un turist (FOTO)
13:17 - Astronomii au descoperit o planetă asemănătoare Pământului care ar putea fi locuibilă
12:44 - Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
12:38 - Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”