Chiar dacă vara abia s-a încheiat, românii au început goana după ofertele turistice pentru perioada sărbăorilor de iarnă, astfel că în Poiana Brașov hoelierii au jumătate din camere deja rezervate.

Cât de mare este gradul de rezervare pentru sărbătorile de iarnă

De asemenea, tot mai mulți turiști aleg și pachetele de city break în perioada sărbătorilor, cu Târgurile de Crăciun din Sibiu, Cluj, Craiova și Brașov printre cele mai atractive destinații urbane.

Hotelierii au încercat să se adapteze la vremurile grele pe care le traversează românii, în urma valului de taxe și de scumpiri. Astfel, mulți antreprenori, pentru a scădea prețurile, au redus durata sejurului de Revelion la trei nopți, cu cină festivă și muzică live în fiecare seară. Alții au venit cu oferte atractive, cum ar fi a patra noapte de cazare oferită gratuit.

Și în acest an, Poina Brașov va fi epicentrul turismului în perioada sărbătorilor de iarnă. Nu e de mirare că există un nivel ridicat al rezervărilor, având în vedere că unii turiști și-au rezervat camerele încă din prima zi a anului.

„Când se termină un Revelion și începe un nou an, își rezervă pentru anul viitor”, a spus Laura Ursu, reprezentanta unui hotel, potrivit

„În acest moment, gradul de ocupare este de 50% și cerința este în creștere”, a declarat Adriana Cernat, recepționeră.

Cât costă să petreci perioada sărbătorilor în Poiana Brașov

Un sejur de Revelion în Poiana Brașov costă între 2.000 și 10.000 de lei de persoană pentru 3 nopți. Pe Valea Prahovei, sejurul este între 1.500 și 6.000 de lei.

Hotelierii încearcă să atragă familii cu copii. Pentru cei mici, pregătesc ateliere, concursuri și activități creative, sub supravegherea personalului.

Și Valea Prahovei atrage turiștii. Pentru petreceri, au fost deja angajați artiști cunoscuți.

„Nu mai e ca pe vremuri când puneai masa și toți stăteau și ascultau orchestra, nu. Trebuie să vii cu ceva nou, activități interactive.”, a declarat Romeo Almășanu, reprezentantul unui hotel.

În ciuda contextului economic marcat de inflație și creșterea costurilor, rezervările timpurii rămân soluția cea mai eficientă pentru a asigura accesibile și bine organizate. „Într-un an marcat de provocări economice și fiscale, programul ‘Înscrieri Timpurii’ rămâne cea mai sigură cale prin care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă cu încredere”, a declarat Adrian Voican.

În Poiana Brașov, turiștii vor descoperi parcul Alpin Magic Land, trasee noi de mountain bike, pârtii modernizate și iluminare nocturnă.

La Sinaia, telecabina și instalațiile pe cablu au fost modernizate, iar la Cota 2000 s-a deschis o zonă de relaxare cu cafenea panoramică.

În Predeal, iubitorii de adrenalină pot testa Mountain Coaster-ul de 822 de metri, deschis pe tot parcursul anului.

În paralel, noi hoteluri de 4 și 5 stele își deschid porțile în Brașov, Poiana Brașov și Băile Felix.

Câte zile libere vor avea românii de sărbători

Angajații din România vor avea ocazia de a se bucura de o minivacanță la Finalul anului 2025 și începutul anului 2026. Ei se vor bucura de două weekenduri prelungite și chiar posibilitatea unei minivacanțe de șapte zile consecutive.

Conform Codului Muncii și calendarul zilelor nelucrătoare, Crăciunul, Revelionul, dar și noile zile libere e Bobotează și de Sfântul Ioan vor transforma perioada de iarnă într-una dintre cele mai așteptate pentru angajați.

Astfel, prima și a doua zi de Crăciun, respective 25 și 26 decembrie, pică în zilele de joi și vineri, fapt care înseamnă că angajații vor putea avea parte de o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul 27-28 decembrie.

Apoi, la început de an 2026, zilele de 1 și 2 ianuarie, respectiv joi și vineri, sunt libere prin lege, iar în weekendul imediat următor, adică 3-4 ianuarie, românii vor continua să stea acasă.

Mai mult, Boboteaza, 6 ianuarie, și Sfântul Ioan, 7 ianuarie, au fost recent introduse pe lista sărbătorilor legale, fapt ce prelungește perioada de repaus.