Cozonacii tradiționali, la fel ca majoritatea produselor de patiserie și cofetărie, sunt accesibile unui număr tot mai mic de români. Iar pentru că nu ne place gândul la o masă festivă goală, trebuie să revenim în bucătării și să ne preparăm singuri mâncărurile. Tendința românilor de a-și găti propriile preparate se vede și în creșterile vânzărilor de materie primă, mai ales cea necesară pentru copt.

Cât trebuie să plătești pentru a-ți face în casă cozonacii tradiționali

Elena este unul dintre românii care a început pregătirile pentru , cel puțin cu gândul. Știe exact de ce are nevoie pentru cozonacii tradiționali, dar și cât costă ingredientele.

„Făină – 3 lei;

Ulei – un leu,

Zahăr – un leu;

Ouă -4 lei;

Nuca – 30 de lei;

Lapte – 4 lei;

Unt – 5 lei;

Cacao;

Esenţă de rom – 8 lei;

Smântână – 5 lei;

Gazul/curent – 5 lei. Aproximativ 65 de lei pentru doi cozonaci”, a explicat Elena Popescu, bucătăreasă, pentru Observator News.

Cât costă un cozonac cumpărat „de-a gata”

Cumpărat de la o cofetărie, cozonacul ar putea fi chiar și de patru ori mai scump decât cel făcut în casă. Asta depinde, pe de-o parte, de locul din care este achiziționat și, pe de altă parte, de sortimentul .

„Ţinând cont că un cozonac are cam 1,5 kg, înmulţim probabil cu 90-100 de lei kg, depinde de la ce cofetărie îl comandăm. Aici avem cozonacul Dubai. Care are o inserţie dintr-o cremă cu fistic, cataif, iar deasupra are o ciocolată fină. Preţul unui cozonac este 110 lei pe kg”, a continuat Elena.

Cumpărat din piață, un cozonac simplu, cu nucă și cacao, costă 180 de lei. Este mai scump cu 10 lei cozonacul însiropat. Fiecare cântărește până în 1,5 kg.

Prețurile mari ale produselor gata făcute îi provoacă pe români să-și prepare proprii cozonaci. Asta se reflectă și în creșterea vânzărilor la produse pentru copt: praf de copt, cacao, esenţe, ciocolată de gătit sau toppinguri.

„Produsele pentru copt au o creştere mai mare decât restul categoriilor. Cu peste 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi ne aşteptăm să crească mai mult, pe măsură ce ne apropiem de Crăciun”, a declarat Michael Kaiser, Director Comercial supermarket online.