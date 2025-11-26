B1 Inregistrari!
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente

Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente

B1.ro
26 nov. 2025, 13:15
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă
  2. Cum se prepară merele coapte cu nucă

Perioada aceasta din an este marcată de Postul Crăciunului pentru credincioșii de la noi din țară. Găsirea de noi rețete care să respecte restricțiile alimentare nu este mereu ușoară, mai ales când vine vorba despre preparate dulci. Merele coapte cu nucă sunt unul dintre puținele deserturi de post, rapide și ușor de făcut în casă. În plus, nu este nevoie decât de ingrediente care se găsesc în marea majoritate a magazinelor, la prețuri accesibile. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

Până pe 24 decembrie, ultima zi din Postul Crăciunului, românii au de respectat o listă de restricții alimentare. Din fericite, există și mâncăruri delicioase și ușor de preparat, cu ajutorul cărora credincioșii pot să treacă pe nesimțite de această perioadă. Una dintre rețetele de post care merită încercate sunt  merele coapte cu nuci. Gata în câteva minute, cu câteva ingrediente simple și ieftine, sunt un adevărat deliciu.

Ingrediente:

  • Mere;
  • Patru lingurițe de zahăr;
  • Patru nuci;
  • Puțină scorțișoară;
  • Patru linguri de miere;
  • Stafide;
  • Merișoare;
  • Opțional: cuișoare, cel mult o bucată la fiecare măr.

Cum se prepară merele coapte cu nucă

Rețeta începe cu spălarea atentă a merelor. Ulterior, li se va tăia partea de sus, astfel încât să obțineți o bucată ca un capac. Se scobesc cotorul și puțin din pulpă, astfel încât să se facă loc pentru umplutură. Acest pas trebuie făcut cu grijă, căci odată subțiați prea mult pereții interiori ai merelor, se vor înmuia prea mult în timpul coacerii, potrivit Savori Urbane.

În spațiul creat în interiorul mărului se vor pune stafide și miez de nucă, peste care se aduagă o linguriță de zahăr amestecat cu scorțișoară. Mai departe, merele se vor pune într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, și se vor acoperi cu capacele tăiate la început.

Înainte de a introduce tava în cuptor, acesta trebuie preîncălzit la 160 de grade. Desertul va sta la copt aproximativ 40 de minute, iar odată scoase merele din cuptor, se va adăuga și mierea.

Desertul este gata în mai puțin de o oră și este perfect pentru zilele de post în care vă este poftă de ceva dulce.


