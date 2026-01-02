Cât de ploios va fi anul 2026, se întreabă mulți români. Pentru multe comunități rurale din România, trecerea dintre ani nu înseamnă doar petreceri și artificii, ci și păstrarea unor tradiții moștenite din bătrâni. Printre acestea se numără calendarul foilor de ceapă, un ritual popular care încearcă să ofere indicii despre cum va arăta anul din punct de vedere al vremii.
Departe de a fi o metodă exactă, obiceiul este privit ca un gest simbolic, legat de agricultură și de relația omului cu natura.
Ritualul are loc, de obicei, în ajunul Anului Nou. Gospodarii aleg o ceapă albă, sănătoasă, pe care o desfac în 12 foi, fiecare reprezentând o lună din an.
Pe fiecare foaie se presară sare, iar acestea sunt lăsate peste noapte. Dimineața, foile sunt analizate atent, dacă au acumulat mult lichid, se spune că luna respectivă va fi ploioasă; dacă rămân aproape uscate, este semn de vreme mai secetoasă.
Rezultatele diferă de la o zonă la alta, iar bătrânii satelor spun că experiența și intuiția joacă un rol important. Calendarul foilor de ceapă nu este o prognoză meteo în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o tradiție care aduce oamenii împreună și le oferă un motiv de discuție la început de an.
Pentru date meteo oficiale, românii se raportează la informațiile publicate de Administrația Națională de Meteorologie.
În zona Reghinului, județul Mureș, mai multe gospodine au refăcut acest ritual și au ajuns la concluzia că anul 2026 ar putea fi unul echilibrat, fără episoade extreme de secetă, dar cu perioade consistente de precipitații, potrivit AgroIntel.
Interpretarea calendarului arată astfel:
Ianuarie – vreme mai degrabă uscată
Februarie și martie – luni cu precipitații
Aprilie și iunie – ploi moderate
Iulie – lună bogată în ploi
August și septembrie – perioade mai uscate
Octombrie – revenirea precipitațiilor
Noiembrie și decembrie – cantități reduse de ploaie
Chiar dacă tehnologia a schimbat modul în care oamenii se informează, tradițiile continuă să fie respectate pentru că oferă continuitate și identitate. În multe sate, calendarul foilor de ceapă rămâne un simbol al speranței pentru un an agricol bun.