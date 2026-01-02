Cât de ploios va fi anul 2026, se întreabă mulți români. Pentru multe comunități rurale din România, trecerea dintre ani nu înseamnă doar petreceri și artificii, ci și păstrarea unor tradiții moștenite din bătrâni. Printre acestea se numără calendarul foilor de ceapă, un ritual popular care încearcă să ofere indicii despre cum va arăta anul din punct de vedere al vremii.

Departe de a fi o metodă exactă, obiceiul este privit ca un gest simbolic, legat de agricultură și de relația omului cu natura.

Cât de ploios va fi anul 2026. Cum se face calendarul foilor de ceapă în noaptea dintre ani

Ritualul are loc, de obicei, în ajunul Anului Nou. Gospodarii aleg o ceapă albă, sănătoasă, pe care o desfac în 12 foi, fiecare reprezentând o lună din an.

Pe fiecare foaie se presară sare, iar acestea sunt lăsate peste noapte. Dimineața, foile sunt analizate atent, dacă au acumulat mult lichid, se spune că luna respectivă va fi ploioasă; dacă rămân aproape uscate, este semn de vreme mai secetoasă.

Cât de mult contează interpretarea rezultatelor

Rezultatele diferă de la o zonă la alta, iar bătrânii satelor spun că experiența și intuiția joacă un rol important. Calendarul foilor de ceapă nu este o prognoză meteo în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă o tradiție care aduce oamenii împreună și le oferă un motiv de discuție la început de an.

Pentru date meteo oficiale, românii se raportează la informațiile publicate de .

Ce indicii oferă tradiția pentru anul 2026

În zona Reghinului, județul , mai multe gospodine au refăcut acest ritual și au ajuns la concluzia că anul 2026 ar putea fi unul echilibrat, fără episoade extreme de secetă, dar cu perioade consistente de precipitații, potrivit .

Interpretarea calendarului arată astfel:

Ianuarie – vreme mai degrabă uscată

Februarie și martie – luni cu precipitații

Aprilie și iunie – ploi moderate

Iulie – lună bogată în ploi

August și septembrie – perioade mai uscate

Octombrie – revenirea precipitațiilor

Noiembrie și decembrie – cantități reduse de ploaie



Chiar dacă tehnologia a schimbat modul în care oamenii se informează, tradițiile continuă să fie respectate pentru că oferă continuitate și identitate. În multe sate, calendarul foilor de ceapă rămâne un simbol al speranței pentru un an agricol bun.