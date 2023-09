Cât mai au de aşteptat românii până când vor merge în SUA fără viză. Anunțul făcut de amabsadoarea Kathleen Kavalec

Ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec, va adera la programul Visa Waiver al Statelor Unite cel mai devreme în 2025, conform Agerpres din Oradea.

Ambasadoarea SUA speră la aderare în 2025

„Este scopul meu în acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru că avem de măsurat anual rata de respingere, din 1 octombrie până pe 1 octombrie. Dacă totul va fi bine, probabil, la începutul anului 2025. Sperăm. Nu este garantat. Depinde de multe lucruri ce se pot întâmpla, dar eu cred că ne aflăm pe drumul cel bun,” a declarat ambasadoarea SUA, potrivit .

Luni, a avut loc vernisarea expoziției itinerante „Noi, Poporul/We the People” la Oradea, cu ocazia celebrării a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre și România. Expoziția cuprinde 30 de panouri mari, care prezintă 150 de fotografii capturate pe parcursul unui sfert de secol. Aceste exponate vor fi disponibile pentru admirare în fața Primăriei Oradea timp de aproape o lună.

„Numărul vizitatorilor acestei expoziţii va creşte exponenţial, mai cu seamă că perioada coincide şi cu zilele oraşului Oradea. Vă mulţumim pentru că aţi ales şi Oradea pentru a prezenta şi sărbători împreună parteneriatul strategic dintre SUA şi România”, a declarat primarul municipiului, Florin Birta.

25 de ani de Parteneriat SUA-România

„Sunt mândră de această expoziţie şi de prietenia, parteneriatul şi progresul pe care îl reprezintă. Şi sunt încântată să împărtăşesc acest sentiment cu voi toţi. După cum am menţionat, ‘Noi, Poporul’ celebrează cei peste 25 de ani de Parteneriat Strategic SUA-România şi călătoria pe care am făcut-o împreună în această perioadă. Titlul expoziţiei, ‘Noi, Poporul’, este inspirat de preambulul Constituţiei Statelor Unite ale Americii. Îl folosim pentru a celebra elementul uman care a făcut posibil tot ceea ce am reuşit împreună. Este potrivit, deoarece fundamentul pentru tot ceea ce am realizat în călătoria noastră împreună este reprezentat de relaţiile interumane dintre americani şi români. Călătoria noastră, cu progrese realizate în comun, aparţine ambelor noastre naţiuni şi fiecăruia dintre noi în parte,” a spus, în cuvântul său, ambasadoarea americană.