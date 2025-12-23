Cât mai pot cheltui românii de sărbători. Austeritatea lui Bolojan a dat peste cap planurile de sfârșit de an (FOTO/GRAFIC)

Românii sunt destul de îngrijorați de perioada sărbătorilor, însă încearcă să nu lase nici Crăciunul, nici Revelionul fără să aibă de toate pe masă și nu uită nici de cadouri. Însă recunosc că vor cheltui mai puțin ca în anii trecuți.

Cum cheltuie românii de sărbători

Un sondaj realizat de Avangarde arată că în perioada , în acest an, românii cheltuie mai puțin decât anul trecut. Potrivit cercetării, aproape 50% dintre participanții la sondaj au răspuns că vor cheltui mai puțin și mult mai puțin decât anul trecut. Doar 29% spun că vor cheltui la fel ca în 2024 și doar 18% vor da mai mulți sau mult mai mulți bani în perioada sărbătorilor de iarnă.

În rural, lucrurile stau și mai prost. 62% dintre românii care trăiesc la țară spun că vor cheltui mai puțin sau mult mai puțin față de anul trecut. Spre deosebire, cei de la oraș sunt mai largi la buzunar , doar 42% afirmând că vor da mai puțini sau mult mai puțini bani decât anul trecut, pentru aceste sărbători.

Un Crăciun mai sărac

Întrebați de cheltuielile strict pentru Crăciun, românii spun că au mai puțini bani de dat decât anul trecut. Potrivit studiului Avangarde, 46% dintre români spun că vor cheltui mai puțin, în timp ce 23% spun că vor avea cheltuieli similare, iar 22% afirmă că au mai mulți bani de dat.

Pe de altă parte, românii din mediul rural recunosc că vor avea un Crăciun mai sărac decât anul trecut. 69% dintre participanții la sondaj spun că vor cheltui mai puțin sau la fel. La oraș, lucrurile stau un pic mai bine. 40% dintre românii din mediul urban spun că vor cheltui mai mult decât la Crăciunul din 2024.

Cât mai câștigă românii

Deși se chinuie să aibă sărbători decente, românii spun că au venituri mai mici decât anul trecut. Potrivit studiului, 43% dintre români afirmă că au câștigat mai puțin decât în 2024, 33% spun că au câștigat la fel, iar 22% arată că au câștigat mai mult.

În mediul rural, 62% dintre români au câștigat mai puțin sau la fel ca anul trecut, iar 37% spun că au avut venituri mai mari. La oraș, 47% dintre români au avut venituri mai mici, 21% au câștigat la fel ca în 2024, iar 30% au avut venituri mai mari decât anul trecut.

Românii sunt tot mai pesimiști

În plus, sărbătorile de iarnă nu pare să aducă deloc optimism în casele românilor. 55% spun că trăiesc mai prost sau mult mai prost decât anul trecut, în timp ce doar 7% afirmă că o duc mai bine. 36% dintre participanții la studiu spun că trăiesc la fel ca anul trecut.

Însă, când vine vorba despre previziunile românilor pentru anul viitor, aproape 70% dintre ei spun că 2026 va fi mai prost sau mult mai prost din punct de vedere financiar. Doar 10% cred că o vor duce mai bine, iar 1% afirmă că vor câștiga mult mai bine în 2026.

Metodologia sondajului

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 18-22 decembrie, pe un eșantion de 900 de persoane în vârstă de 18 ani și peste. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviu telefonic), iar marja de eroare este de +/-3,3%.