Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români

10 dec. 2025, 13:12
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Câți bani vor românii să aloce cumpărăturilor pentru Crăciun
  2. Cum are loc procesul de achiziție a cadourilor pentru români

Odată cu creșterile prețurilor și puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut. Atenți la banii pe care îi plătesc, românii tind să își dorească să cheltuie mai puțin în acest Crăciun decât au făcut-o anul trecut.

Câți bani vor românii să aloce cumpărăturilor pentru Crăciun

Aproape jumătate dintre români (49%) vor să cheltuie mai puțin decât în decembrie 2024 și doar 11% vor aloca mai mulți bani decât anul trecut. 40% sper că vor reuși să se încadreze în același buget ca anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de o bancă.

Aproape 48% dintre respondenți își doresc ca cheltuielile de Crăciun să nu depășească au în plan 500 de lei. 15,3% plănuiesc să aloce un buget între 500 și 700 de lei, iar alți 16,7% între 700 și 1000 de lei.

Mai mult de jumătate (85%) vor folosi bani din economii sau din salariile anterioare lunii decembrie, în timp ce 15% nu au bani puși deoparte și se văd nevoiți să acceseze împrumuturi sau să cumpere ce își doresc în rate fără dobândă.

„Observăm în acest an o schimbare semnificativă în modul în care românii își gestionează resursele odată cu creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare, trecând tot mai mult de la cheltuieli spontane la o abordare financiară mai prudentă. Bugetele se restrâng, fiind recalibrate la realitățile economice actuale, iar deciziile de cumpărare se concentrează tot mai mult pe necesitate și valoare reală chiar și în cazul sărbătorilor de iarnă, o perioadă când cheltuielile cresc pe toate planurile”, a spus Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions pentru banca care a realizat sondajul, potrivit România TV.

Cum are loc procesul de achiziție a cadourilor pentru români

78% dintre români își planifică din timp achizițiile de cadouri, iar 70% sunt cu ochii pe oferte și reduceri când vine vorba de cumpărarea unui dar.

Aproape 46% dintre respondenți au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiați, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 și 5 cadouri. Majoritatea românilor își dau seama că nu doar pentru ei este un Crăciun mai strâmtorat, astfel că 69% se așteaptă să primească mai puține cadouri anul acesta comparativ cu Crăciunul din 2024. 12% cred că produsele care le vor fi dăruite vor fi mai ieftine decât cele primite anul trecut.

Eșantionul pentru acest sondaj a constat în 1.011 de persoane.

