Câți bani vor românii să aloce cumpărăturilor pentru Crăciun

Odată cu creșterile prețurilor și puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut. Atenți la banii pe care îi plătesc, românii tind să își dorească să cheltuie mai puțin în acest Crăciun decât au făcut-o anul trecut.
Aproape jumătate dintre români (49%) vor să cheltuie mai puțin decât în decembrie 2024 și doar 11% vor aloca mai mulți bani decât anul trecut. 40% sper că vor reuși să se încadreze în același buget ca anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de o bancă.
Aproape 48% dintre respondenți își doresc ca cheltuielile de Crăciun să nu depășească au în plan 500 de lei. 15,3% plănuiesc să aloce un buget între 500 și 700 de lei, iar alți 16,7% între 700 și 1000 de lei.
Mai mult de jumătate (85%) vor folosi bani din economii sau din salariile anterioare lunii decembrie, în timp ce 15% nu au bani puși deoparte și se văd nevoiți să acceseze împrumuturi sau să cumpere ce își doresc în rate fără dobândă.
Aproape 46% dintre respondenți au pe listă 2-3 cadouri, doar pentru familie sau apropiați, în timp ce 28,6% vor dărui între 4 și 5 cadouri. Majoritatea românilor își dau seama că nu doar pentru ei este un Crăciun mai strâmtorat, astfel că 69% se așteaptă să primească mai puține cadouri anul acesta comparativ cu Crăciunul din 2024. 12% cred că produsele care le vor fi dăruite vor fi mai ieftine decât cele primite anul trecut.
Eșantionul pentru acest sondaj a constat în 1.011 de persoane.