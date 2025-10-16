B1 Inregistrari!
Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni

Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni

16 oct. 2025, 19:31
Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni
Sursa foto: Facebook/ Targ Craciun Sibiu
România este într-o situație de austeritate până când vine vorba de decorațiunile de Crăciun. În timp ce Guvernul recomandă împărțirea și cheltuirea atentă a bugetului, Primăriile par să fi dat startul unui concurs de împodobire a orașelor. Milioane de lei sunt gata să plece spre firmele care vor îmbrăca localitățile în haine de sărbătoare.

Ce oraș va cheltui cel mai mult pe decorațiunile de Crăciun

Constanța și-a propus ca anul acesta să nu aibă competiție când vine vorba de decorațiunile de Crăciun. Din bugetul local urmează să fie cheltuiți aproape 800.000 de euro, fără TVA, pentru iluminatul festiv și Târgul de Crăciun. Localnicii nu încurajează decizia autorităților. Mulți ar prefera ca banii să se ducă spre rezolvarea unor probleme care le afectează viața de zi cu zi, în mod real.

„Nu, nu sunt ok, avem alte priorităţi. Multe alte chestii avem de făcut în afară de luminiţe. Putem să investim în grădiniţe, în creşe”

„Avem nevoie, dar nu aşa multe. Sunt şi alte nevoi. Nu la un buget aşa de mare. Ceva aşa să-i bucure pe cei mici”

„Scump, se puteau face şi alte chestii sincer, la banii ăştia”, spun o parte dintre constănțeni, potrivit Observator News.

Cât vor costa pregătirile de sărbători la Craiova

De câțiva ani, Craiova este renumită pentru atmosfera pe care reușește să o creeze în prag de sărbători. Autoritățile au început pregătirile încă din vară. Și când spunem pregătiri, ne referim chiar la monstarea luminilor stradale.

Însă, renumele pe care încearcă să și-l păstreze și anul acesta Craiova vine în schimbul unor sume. Și nu prea mici. Costurile pentru decoraţiunile stradale se ridică la un milion de lei. O parte, însă, va fi acoperită de sponsorizări.

Pe lângă luminiţele clasice, Primăria vrea să monteze și în acest an celebra sanie a lui Moș Crăciun, care trece pe deasupra târgului. În plus față de 2024, autoritățile au în plan și montarea unor dispozitive care să arunce fulgi de zăpadă artificială.

La Buzău, Cluj-Napoca sau Timişoara, administrațiile locale cheltuie anual aproximativ 1 milion de lei pentru ca orașul să arate ca în basme.

