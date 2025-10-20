B1 Inregistrari!
Cât a ajuns să valoreze coșul minim de consum, în România, în 2025. Ce nevoi sunt incluse în costul total

Cât a ajuns să valoreze coșul minim de consum, în România, în 2025. Ce nevoi sunt incluse în costul total

20 oct. 2025, 19:09
Cât a ajuns să valoreze coșul minim de consum, în România, în 2025. Ce nevoi sunt incluse în costul total
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât cheltuie lunar o familie cu doi copii din România
  2. Ce a determinat creșterea valorii coșului minim de consum
  3. Ce nevoi acoperă coșul minim de consum
  4. Cine a calculul valoarea pe care o are coșul minim de consum

Un studiu recent aduce la lumină toate cheltuielile pe care le are de acoperit, lunar, o familie de români. Coșul minim de consum pentru un trai de decent ajunge să valoreze zeci de mii de lei pentru o familie cu doi adulți și doi copii.

 

 

Cât cheltuie lunar o familie cu doi copii din România

În luna septembrie a lui 2025, coşul minim de consum pentru un trai decent a ajuns la 11.370 lei pe lună. Atâția bani trebuie să cheltuie lunar o familie cu doi copii pentru a-și asigura nevoile. Valoarea a crescut cu 8,8% (920 de lei) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru o familie cu un singur copil, valoarea coșului minim scade la 9.343 lei pe lună. Pe de altă parte, o familie cu doi adulţi, fără copii, are nevoie de 7.002 lei pe lună, iar o persoană adultă singură de 4.322 lei pe lună.

Ce a determinat creșterea valorii coșului minim de consum

Creşterea costurilor din majoritatea capitolelor a determinat și creșterea valorii totale a coşului de consum. Cel mai mult s-au scumpit alimentele, cu 181 de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul doi la capitolul scumpirilor se află costul de achiziție a unei locuințe, cu 171 de lei mai mult. Aproape la fel de mult a crescut și prețul de întreține a unei locuințe (întreținere și utilități), cu 170 de lei.

Ce nevoi acoperă coșul minim de consum

Pe lângă nevoile legate de supraviețuire (adăpost, alimentaţie), coşul minim pentru un trai decent acoperă nevoi precum îmbrăcămintea și igiena personală. Educaţia, sănătatea, transportul, comunicaţiile, recreerea sunt și ele incluse în calculul valorii totale. De asemenea, eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.) au fost luate în calcul.

Cine a calculul valoarea pe care o are coșul minim de consum

Studiul a fost realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent a fost calculată pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

