B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa

Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa

Elena Boruz
20 oct. 2025, 12:55
Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa
Sursă foto: Facebook/debraila.ro
Cuprins
  1. Cum a fost găsită fetița
  2. Gestul făcut de trecător, apreciat de autorități

O fetiță de numai trei ani a fost găsită pe stradă, singură, de un străin. Incidentul s-a petrecut în Brăila, sâmbătă seara, iar copila, îmbrăcată într-o rochie subțire și fiind desculță, rătăcea pe străzi.

Ceea ce este cu adevărat șocant este că familia nici măcar nu i-a observat lipsa. Fetița este crescută de bunica ei, iar aceasta nu a văzut că fata nu mai este acasă, ci s-a trezit cu polițiștii la ușă, care i-au adus-o pe micuță.

Cum a fost găsită fetița

Copila de doar trei ani a fost observată de un localnic. Acesta a alertat autoritățile și a stat lângă ea până ce oamenii legii au ajuns la fața locului, potrivit presei locale.

Polițiștii au găsit-o pe micuță speriată și au demarat acțiunile pentru a afla cine este familia de care aparține aceasta. Nu a durat mult până ca acest lucru să fie realizat. Se pare că fata se află în grija bunicii, mama acesteia aflându-se în străinătate.

„Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat apelantul și minora, îmbrăcată doar cu o rochița și desculță, demarând de urgență verificările necesare pentru identificarea familiei acesteia. În urma activităților desfășurate în zonă, fetița, de 3 ani, a fost identificată și încredințată, în condiții de siguranță, unui membru al familiei sale”, a transmis duminică IPJ Brăila.

Gestul făcut de trecător, apreciat de autorități

Oamenii legii au lăudat gestul făcut de brăilean. Faptul că bărbatul a așteptat ca fetița să fie în siguranță, i-a făcut pe oamenii legii să îl asigure de tot respectul lor.

„Inspectoratul de Poliție Județean Brăila adresează mulțumiri cetățeanului care a alertat autoritățile și a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esențial, la soluționarea rapidă a cazului și la prevenirea unui potențial incident grav. Încurajăm spiritul civic și implicarea activă a cetățenilor în sprijinirea eforturilor instituțiilor responsabile cu siguranța public”, precizează IPJ Brăila.

Tags:
Citește și...
Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
Eveniment
Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
Eveniment
Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
Eveniment
Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Eveniment
De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Eveniment
Târgurile de Crăciun 2025. Când se deschid și ce surprize îi așteaptă pe români în marile orașe
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Eveniment
Ce se întâmplă cu fructul avocado atunci când se înnegrește? Iată ce spune un specialist
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Eveniment
Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
Eveniment
Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Eveniment
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Eveniment
Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
Ultima oră
14:17 - Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
13:59 - Noi tensiuni în coaliție. UDMR: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026” / PSD: „Înghețarea veniturilor e o greșeală enormă”
13:53 - Teorii ale conspirației după explozia din Rahova. Ce scenarii circulă pe net
13:49 - Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
13:25 - Sfinții zilei de 20 octombrie. Cine sunt și ce învățături lasă credincioșilor
13:18 - Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
13:15 - Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
13:10 - Vremea, 20 Octombrie 2025: când revine căldura? ANM anunță maxime de până la 17 grade Celsius
13:04 - Folosești balsam de rufe, însă hainele tale nu miros bine? Iată care ar putea fi cauzele
12:50 - De unde-și cumpără pictorii cele mai bune pensule? Branduri și secrete