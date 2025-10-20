Fetiță de 3 ani, găsită pe stradă, de un străin. Familia nici nu i-a observat lipsa

O fetiță de numai trei ani a fost găsită pe stradă, singură, de un străin. Incidentul s-a petrecut în Brăila, sâmbătă seara, iar copila, îmbrăcată într-o rochie subțire și fiind desculță, rătăcea pe străzi.

Ceea ce este cu adevărat șocant este că familia nici măcar nu Fetița este crescută de bunica ei, iar aceasta nu a văzut că fata nu mai este acasă, ci s-a trezit cu polițiștii la ușă, care i-au adus-o pe micuță.

Cum a fost găsită fetița

Copila de doar trei ani a fost observată de un localnic. Acesta a alertat autoritățile și a stat lângă ea până ce oamenii legii au ajuns la fața locului, potrivit

Polițiștii au găsit-o pe micuță speriată și au demarat acțiunile pentru a afla cine este familia de care aparține aceasta. Nu a durat mult până ca acest lucru să fie realizat. Se pare că fata se află în grija bunicii, mama acesteia aflându-se în străinătate.

„Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat apelantul și minora, îmbrăcată doar cu o rochița și desculță, demarând de urgență verificările necesare pentru identificarea familiei acesteia. În urma activităților desfășurate în zonă, fetița, de 3 ani, a fost identificată și încredințată, în condiții de siguranță, unui membru al familiei sale”, a transmis duminică IPJ Brăila.

Gestul făcut de trecător, apreciat de autorități

Oamenii legii au lăudat gestul făcut de brăilean. Faptul că bărbatul a așteptat ca fetița să fie în siguranță, i-a făcut pe oamenii legii să îl asigure de tot respectul lor.

„Inspectoratul de Poliție Județean Brăila adresează mulțumiri cetățeanului care a alertat autoritățile și a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esențial, la soluționarea rapidă a cazului și la prevenirea unui potențial incident grav. Încurajăm spiritul civic și implicarea activă a cetățenilor în sprijinirea eforturilor instituțiilor responsabile cu siguranța public”, precizează IPJ Brăila.