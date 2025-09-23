B1 Inregistrari!
De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind

De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind

Traian Avarvarei
23 sept. 2025, 12:29
De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind
Jurnalistul Cătălin Oprișan. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Cătălin Oprișan despre cărți și frica de educație a românilor
  2. Unde e România în UE la capitolul achiziție și citit de cărți

Jurnalistul Cătălin Oprișan a deplâns faptul că în România nu se mai citește aproape deloc, deși găsim cărți la câteva click-uri distanță, și avem o adevărată temere de orice înseamnă educație. Potrivit datelor Eurostat, România se află pe ultimele locuri în UE la achiziția de cărți, indiferent că sunt tipărite, electronice sau audio. Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, din 1 august a crescut și TVA-ul la cărți, de la 5% la 11%.

Ce a spus Cătălin Oprișan despre cărți și frica de educație a românilor

Cătălin Oprișan a afirmat întâi că nu e impresia lui că nu mai citește lumea, ci o demonstrează studiile.

„Suntem pe ultimul loc în Europa la cărți citite. (…) Și asta în condițiile în care poți să citești și de pe telefonul mobil. Deci noi, am mai spus de 450.000 de ori, un Eminescu, un Caragiale și un Sadoveanu au cam toate familiile acasă, dar un Agârbiceanu – nu. Și atunci tu, ca să citești ”Fefeleaga” sau un Ștefan Augustin Doinaș sau Ioan Alexandru Brătescu-Voinești – ”Puiul”, trebuia să stai la biblioteca școlii unde lua ăla o carte și o ținea și trei – patru zile, deci tu o citeai peste două luni. (…)

Acum e mult mai ușor, ai descărcat, dacă vrei să dai și un euro – doi, ți-a venit pdf-ul, ți-a venit word-ul și așa mai departe.

Dar nu mai citim pentru că lipsește din ceea ce înseamnă societatea românească un cuvânt esențial – educație! Nu e vorba că ne sperie educația sexuală, financiară, sportivă sau religioasă. Nu! ”Educație” ne sperie pe noi.

Și atunci aruncăm castana opărită de la unul la altul. Școala zice: ”nu trebuie să fac eu asta, trebuie să facă maică-ta și taică-tu și la 7 ani tu trebuie să vii așa” și ăla zice: ”de asta l-am dat la școală, să mi-l educi”. Și atunci o tot aruncăm așa: ia-o tu, ia-o tu.

Sunt 36 de miniștri ai Educației în 36 de ani. Abramburica a avut trei portofolii, unii au stat câte șase săptămâni. Ce putea să facă? Ăla n-a ajuns până la Pitești…”, a susținut Cătălin Oprișan, în podcastul moderat de Teo Trandafir.

Acesta a mai spus că în București nu s-a construit nicio școală de stat în ultimii 36 de ani.

„Tu, într-un oraș metropolă, uriaș, cu 4 milioane de oameni – sunt mai mulți, dar las-o așa – în care nu ai construit nicio școală și niciun teatru timp de 80 de ani, respectiv aproape 40, ce ai vrea să faci?”, a afirmat jurnalistul apoi.

De asemenea, Cătălin Oprișan a mai remarcat faptul că românii nu sunt dispuși să plătească acasă bani să viziteze un muzeu, în schimb o fac atunci când pleacă în concediu în străinătate.

Unde e România în UE la capitolul achiziție și citit de cărți

Datele Eurostat pentru anul 2022 arată că numai 30% dintre români au citit cel puţin o carte în anul anterior, faţă de media de 52% din UE.

Anul trecut, 14,7% dintre locuitorii din UE au cumpărat online cărți tipărite, reviste sau ziare, arată datele Eurostat, în vreme ce 6,8% dintre europeni au optat pentru cărți electronice sau cărți audio.

Cele mai ridicate procente de rezidenți care au cumpărat online cărți, reviste sau ziare tipărite au fost înregistrate în Irlanda (28,3%), Olanda (23,5%) și Luxemburg (22,7%). La polul opus se află Cipru (2,0%), Letonia (3,8%) și România (5,3%).

De la 1 august, Guvernul României a și majorat TVA-ul la cărți, de la 5% la 11%, ca parte a măsurilor menite să reducă din deficitul bugetar al țării.

În schimb, guvernul danez vrea să elimine cu totul taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cărţi, care în prezent este fixată acolo la 25%.

La nivelul UE, cele mai ridicate taxe pe valoare adăugată la cărți le au Danemarca (25%) și România (11%). În schimb, Cehia și Irlanda au TVA zero la cărți. Spania are 4%, iar Franța are 5,5%.

