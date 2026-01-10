B1 Inregistrari!
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților

Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților

B1.ro
10 ian. 2026, 10:01
Copil din Baia Mare, la spital după ce un dulap s-a prăbușit peste el. Totul s-a petrecut sub ochii părinților
Foto: Pixabey
Cuprins
  1. În ce grădiniță din Baia Mare a avut loc incidentul
  2. Ce decizie a luat inspectoratul școlar Maramureș după incident

Momente de coșmar la o grădiniță din Baia Mare. Un copil a fost luat de o ambulanță și transportat la spital, după ce a fost strivit de un dulap. Întregul incident a avut loc chiar sub ochii părinților.

În ce grădiniță din Baia Mare a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc la grădinița cu program prelungit ‘Otilia Cazimir’ din Baia Mare, în jurul orei 12:00, atunci când părinții au venit să-l ia acasă pe băiat. Instituția este în plin proces de reamenajare, ceea ce tot nu justifică incidentul grav.

Copilul a încercat să îşi ia haina din cuier, urmând să fie ajutat de o educatoare să se îmbrace. În momentul în care a tras de haină, așezată pe un umeraș, dulapul de lângă și-a pierdut echilibrul și a căzut peste băiat. Victima a fost puternic lovită în zona capului. Cel mai probabil, piesa de mobilier fusese desprinsă în timpul lucrărilor de reamenajare, dar nu a fost îndepărtată pentru că nu nimeni nu a prevăzut riscurile.

Scenele au avut loc chiar sub ochii părinţilor, care veniseră să-l ia acasă la prânz. Nu au mai apucat însă, căci micuțul a fost luat de la instituție de către o ambulanță SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. A rămas internat, dar starea lui generală este bună și se află în afara oricărui pericol, potrivit Observator News.

Ce decizie a luat inspectoratul școlar Maramureș după incident

Reprezentanții primăriei Baia Mare au justificat incidentul grav prin lucrările care au loc în grădiniță. Mobilierul, inclusiv cel de pe hol, care s-a prăbușit pentru un copil, urmează să fie schimbat.

Inspectoratul școlar Maramureș nu a găsit nicio scuză pentru cele întâmplate, motiv pentru care a demarat o anchetă internă. Cazul a fost preluat și de poliție, care a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Însă, pe lista posibililor responsabili nu este niciun nume.

