Momente de coșmar la o grădiniță din Baia Mare. Un copil a fost luat de o ambulanță și transportat la spital, după ce a fost strivit de un dulap. Întregul incident a avut loc chiar sub ochii părinților.
Incidentul a avut loc la grădinița cu program prelungit ‘Otilia Cazimir’ din Baia Mare, în jurul orei 12:00, atunci când părinții au venit să-l ia acasă pe băiat. Instituția este în plin proces de reamenajare, ceea ce tot nu justifică incidentul grav.
Copilul a încercat să îşi ia haina din cuier, urmând să fie ajutat de o educatoare să se îmbrace. În momentul în care a tras de haină, așezată pe un umeraș, dulapul de lângă și-a pierdut echilibrul și a căzut peste băiat. Victima a fost puternic lovită în zona capului. Cel mai probabil, piesa de mobilier fusese desprinsă în timpul lucrărilor de reamenajare, dar nu a fost îndepărtată pentru că nu nimeni nu a prevăzut riscurile.
Scenele au avut loc chiar sub ochii părinţilor, care veniseră să-l ia acasă la prânz. Nu au mai apucat însă, căci micuțul a fost luat de la instituție de către o ambulanță SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare. A rămas internat, dar starea lui generală este bună și se află în afara oricărui pericol, potrivit Observator News.
Reprezentanții primăriei Baia Mare au justificat incidentul grav prin lucrările care au loc în grădiniță. Mobilierul, inclusiv cel de pe hol, care s-a prăbușit pentru un copil, urmează să fie schimbat.
Inspectoratul școlar Maramureș nu a găsit nicio scuză pentru cele întâmplate, motiv pentru care a demarat o anchetă internă. Cazul a fost preluat și de poliție, care a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Însă, pe lista posibililor responsabili nu este niciun nume.