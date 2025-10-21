B1 Inregistrari!
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră

21 oct. 2025, 16:36
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Câte vrăjitoare trăiesc în România
  2. Care este orașul din țară în care se găsesc cele mai multe vrăjitoare

România s-a făcut remarcată internațional pentru populația numeroasă de vrăjitoare care trăiesc și profesează pe teritoriul țării. În plus, la București, a fost înființată și una dintre singurele „Academii de magie din lume”.

Câte vrăjitoare trăiesc în România

Potrivit unui sondaj Reuters, în 2019, România era casa a aproximativ 4.000 de vrăjitoare. Datele au fost citate de antropoloaga Camelia Burghele în cadrul unei dezbateri care a avut loc recent. Discuția a marcat lansarea Barometrului „România între Magie şi Ezoterie”.

„Un sondaj Reuters din 2019 atestă că în România sunt 4.000 de vrăjitoare. Acesta era titlul: «România, ţara celor 4.000 de vrăjitoare».

Eu cred că noi trăim încă într-o ţară a magiei, care este foarte bine ancorată într-un univers al magiei, în care magia şi vrăjitoria trăiesc alături de noi”, a început Camelia Burghele discursul, potrivit The Epoch Times.

Care este orașul din țară în care se găsesc cele mai multe vrăjitoare

Bucureștiul este polul vrăjitoriei românești. În Capitală există cea mai mare populație de femei care practică magia și doar Ploiești și Câmpina se apropie ca număr de vrăjitoare.

De altfel, capitala României este printre singurele două orașe din întreaga lume unde se găsește o academie de vrăjitorie. Fondatoarea, Maria Câmpina, și-a dorit ca această academie să fie similară celebrei Hogwarts. Însă, decizia de a deschide această școală a venit după ce a realizat că baza teoretică a tinerelor vrăjitoare era extrem de slabă.

„Polul vrăjitoarelor din România se găseşte în Bucureşti. Doar Ploieştiul se mai apropie şi Câmpina, ceva de genul acesta.

Aş vrea doar să vă spun că pentru a creiona un peisaj adus la zi, updatat al magiei şi vrăjitoriei, să ştiţi că numai Bucureştiul şi Moscova au academii de vrăjitorie.

Este o şcoală de înalte studii superioare, de paranormal la Moscova, care a fost calchiată cu 2 ani în Bucureşti de Academia de vrăjitorie, care are sediu aici, à cote (lângă n.r.), şi care a fost fondată, ţineţi-vă bine, ştiţi de ce? Maria Câmpina a fondat această «Universitate» de magie după modelul Hogwarts, desigur, pentru că a stabilit prin sondaje că tinerele vrăjitoare din ziua de astăzi au un nivel teoretic extrem de scăzut, educaţional vorbind, pedagogic, didactic.

Şi atunci s-a creat această Academie a Vrăjitoarelor din România, care să educe vrăjitoarele”, a declarat Camelia Burghele .

Tags:
