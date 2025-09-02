B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii

10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 22:23
10 activități ce te pot ajuta să duci o viață mai bună și fericită. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Pexels.com

Practicarea cântatului, dansatului sau chiar gătitului nu este doar o activitate plăcută, ci și un exercițiu pentru creier.

Mișcarea, arta, muzica sau chiar grădinăritul stimulează neuroplasticitatea și reduc stresul, susțin specialiștii, potrivit goodhousekeeping.

Cuprins:

  • Hobby-urile și impactul lor asupra creierului
  • Reducerea stresului și hormonii fericirii
  • Învățarea continuă și neuroplasticitatea
  • Ce spun studiile recente
  • Cele 10 hobby-uri recomandate de neuroștiință

Hobby-urile și impactul lor asupra creierului

„Practica hobby-urilor este una dintre cele mai eficiente modalități de a susține sănătatea creierului”, a declarat Vonetta Dotson, PhD, șefa neuropsihologiei la Brigham & Women’s Hospital, conform Good Housekeeping. Activități precum muzica și arta stimulează creativitatea și determină creierul să dezvolte noi conexiuni, ceea ce ajută la întârzierea declinului cognitiv.

Reducerea stresului și hormonii fericirii

Specialiștii spun că activitățile de relaxare, cum ar fi tricotatul sau ascultarea muzicii, reduc nivelul de cortizol, hormonul stresului asociat cu declinul cognitiv. „Hobby-urile relaxante … cresc, de asemenea, eliberarea substanțelor chimice din creier, cum ar fi dopamina și serotonina, care sunt legate de sentimentele de fericire și bunăstare”, a adăugat Dotson. Prin urmare, hobby-urile ajută la menținerea echilibrului emoțional și la păstrarea memoriei pe termen lung.

Învățarea continuă și neuroplasticitatea

Adoptarea unui nou hobby aduce numeroase avantaje. „Învățarea unor lucruri noi este stimulatoare și plină de recompense. Multe cercetări au arătat că experiențele pozitive și inedite contribuie la eliberarea de dopamină”, a declarat Margaret Rice, PhD, profesor de neuroștiințe la NYU Grossman School of Medicine, conform sursei citate.

Ce spun studiile recente

Un studiu realizat în anul 2023, care a implicat un număr impresionant de peste 93.000 de persoane în vârstă, a evidențiat faptul că indivizii care se dedică unor hobby-uri au tendința de a raporta o stare generală de bine superioară.  Aceștia manifestă un nivel mai ridicat de fericire, o incidență mai scăzută a simptomelor depresive și o satisfacție a vieții considerabil mai mare.

Toate aceste aspecte pozitive sunt strâns legate de sănătatea creierului, sugerând că activitățile recreative pot avea un impact semnificativ asupra bunăstării mentale și cognitive.

Cele 10 hobby-uri recomandate de neuroștiință

Lista celor mai eficiente activități pentru sănătatea creierului, potrivit Good Housekeeping:

  1. Exerciții aerobice
  2. Dansul
  3. Muzica
  4. Grădinăritul
  5. Artele și meșteșugurile
  6. Voluntariatul
  7. Activitățile de cusut și tricotat
  8. Cititul regulat
  9. Puzzle-urile și jocurile de strategie
  10. Observarea păsărilor
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
Eveniment
Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
Eveniment
Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
Eveniment
Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Externe
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
Eveniment
Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul
Eveniment
Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul
Afinele, aliatul surprinzător împotriva celulitei și picioarelor umflate. Ce beneficii mai are acest fruct
Eveniment
Afinele, aliatul surprinzător împotriva celulitei și picioarelor umflate. Ce beneficii mai are acest fruct
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Externe
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Pasagerii unui zbor către Bali au fost nevoiți să folosească sticle pe post de toalete. Compania aeriană și-a cerut scuze și a oferit compensații după incidentul umilitor
Eveniment
Pasagerii unui zbor către Bali au fost nevoiți să folosească sticle pe post de toalete. Compania aeriană și-a cerut scuze și a oferit compensații după incidentul umilitor
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Ultima oră
23:37 - Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
23:29 - Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
23:19 - Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
23:10 - Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
23:00 - Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
22:55 - Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
22:35 - Imagini tulburătoare cu un polițist! Acesta a fost bătut crunt într-o misiune. Ce a transmis Sindicatul Europol
22:34 - Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
22:07 - George Jaguarul, primul mesaj după ce a părăsit „Insula iubirii”: „Ați văzut cum plângeau bambolinele?”
22:00 - Scandal monstru între un chirurg și o asistentă medicală: „Nu intru în sala asta cu o asemenea asistentă!”. De la ce a pornit conflictul