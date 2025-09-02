Practicarea cântatului, dansatului sau chiar gătitului nu este doar o activitate plăcută, ci și un exercițiu pentru creier.

Mișcarea, arta, muzica sau chiar grădinăritul stimulează neuroplasticitatea și reduc stresul, susțin specialiștii, potrivit .

Cuprins:

Hobby-urile și impactul lor asupra creierului

Reducerea stresului și hormonii fericirii

Învățarea continuă și neuroplasticitatea

Ce spun studiile recente

Cele 10 hobby-uri recomandate de neuroștiință

Hobby-urile și impactul lor asupra creierului

„Practica hobby-urilor este una dintre cele mai eficiente modalități de a susține sănătatea creierului”, a declarat Vonetta Dotson, PhD, șefa neuropsihologiei la Brigham & Women’s Hospital, conform Good Housekeeping. Activități precum muzica și arta stimulează creativitatea și determină creierul să dezvolte noi conexiuni, ceea ce ajută la întârzierea declinului cognitiv.

Reducerea stresului și hormonii fericirii

Specialiștii spun că activitățile de relaxare, cum ar fi tricotatul sau ascultarea muzicii, reduc nivelul de cortizol, stresului asociat cu declinul cognitiv. „Hobby-urile … cresc, de asemenea, eliberarea substanțelor chimice din creier, cum ar fi dopamina și serotonina, care sunt legate de sentimentele de fericire și bunăstare”, a adăugat Dotson. Prin urmare, hobby-urile ajută la menținerea echilibrului emoțional și la păstrarea memoriei pe termen lung.

Învățarea continuă și neuroplasticitatea

Adoptarea unui nou hobby aduce numeroase avantaje. „Învățarea unor lucruri noi este stimulatoare și plină de recompense. Multe cercetări au arătat că experiențele pozitive și inedite contribuie la eliberarea de dopamină”, a declarat Margaret Rice, PhD, profesor de neuroștiințe la NYU Grossman School of Medicine, conform sursei citate.

Ce spun studiile recente

Un studiu realizat în anul 2023, care a implicat un număr impresionant de peste 93.000 de persoane în vârstă, a evidențiat faptul că indivizii care se dedică unor hobby-uri au tendința de a raporta o stare generală de bine superioară. Aceștia manifestă un nivel mai ridicat de fericire, o incidență mai scăzută a simptomelor depresive și o satisfacție a vieții considerabil mai mare.

Toate aceste aspecte pozitive sunt strâns legate de sănătatea creierului, sugerând că activitățile recreative pot avea un impact semnificativ asupra bunăstării mentale și cognitive.

Cele 10 hobby-uri recomandate de neuroștiință

Lista celor mai eficiente activități pentru sănătatea creierului, potrivit Good Housekeeping: