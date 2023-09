Câți bani primesc părinții eroilor martiri de la Revoluție. Cătălin Giurcanu, în contextul cazului din Poiana Brașov: Este o umilință / Nicio instituție a statului român nu a răspuns la scrisoarea fiicei doamnei Negru (VIDEO)

Cătălin Giurcanu, fiu de erou martir, a vorbit despre cazul dramatic din Poiana Brașov, acolo unde mama unui elev ucis la Revoluție , și spune că părinții eroilor căzuți în Decembrie 1989 primesc o indemnizație de 918 lei și o sumă de 1.100 de lei dacă alung la limită de vârstă.

Cătălin Giurcanu a comentat situația, sâmbătă, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Cătălin Giurcanu, pe B1 TV, despre „umilința” la care sunt supuși părinții eroilor martiri din `89

„În momentul acesta, dacă te duci ca părinte, ajungi în continuare să iei 918 lei, ceea ce mi se pare… nu mai pot să spun decât o umilință, deci efectiv o umilință pentru o mamă care ajunge la o anumită vârstă, la senectute, și, în loc să aibă o bătrânețe liniștită și să trăiască viața cu demnitate, ajunge să se roage de statul român ca să îi crească această indemnizație, care efectiv e nimic față de ce primește un reprezentant al statului român în orice funcție de un anumit rang. Doar 918 lei primesc și, dacă ajung la limită vârstă, mai primesc o sumă de 1.100 de lei, deci asta este ce primește un părinte de erou martir”, spune Cătălin Giurcanu.

„S-a făcut, să știți, deci de un an și patru luni de zile am făcut un proiect, apropo de interesul politicienilor. Nu mai este domnul Ciucă prim-ministru, dar am avut ocazia să mă întâlnesc cu cei de la Guvern să vorbesc pentru acest proiect. După cum vedeți, vorbim și acum, după un an și patru luni de zile, exact despre acest proiect, care nu a fost adoptat niciodată, deși s-au luat avizele pentru el, deci a fost tărăgănat până când s-a făcut rotativa, și a dispărut, nu mai este nimic valabil în momentul de față”, a continuat el.

„Este o rușine pentru statul român că s-a ajuns la momentul de față la așa ceva, vă spun sincer. Este mai mult decât rușine, este rușine faptul că o scrisoare de la fiica doamnei Negru, pe care a trimis-o, nu a primit un răspuns de la nicio instituție a statului român la care a fost trimisă, nici de la Președinte, nici de la Guvern, nici de la Parlament, nici de la comisia de revoluționari din Parlamentul României. Nicio instituție a statului român nu a avut bunăvoința să trimită un răspuns. E batjocură”, a mai spus Cătălin Giurcanu.