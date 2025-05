Câți mici a mâncat Piedone la o singură masă. „Nu le venea să creadă că acea comandă e doar pentru doi inși”

De 1 Mai, majoritatea românilor fie fac grătare în aer liber, fie aleg să meargă la restaurant să mănânce mici, care sunt vedetele acestei sărbători. Și , șeful ANPC, este un mare fan al acestui preparate și a stabilit chiar și un record la consumul de mici la o singură masă.

Piedone avea peste 200 de kilograme

Înainte, o greutate mult mai mare, ba a trecut chiar și prin două operații de micșorare a stomacului. Piedone era renumit pentru pofta sa mare, conform

În urmă cu 20 de ani, acesta ajunsese să cântărească peste 200 de kilograme, iar la vreme avea un meniu extrem de consistent.

Câți mici a mâncat

Fostul primar al Sectorului 6 a povestit că într-o zi obișnuită a comandat și mâncat 96 de mici într-un restaurant din Regie, unde a mers cu un prieten.

„Dacă vă spun ce mâncam, vă speriați! În 2000, 2001, eram consilier la Primăria sectorului 6, am fost invitat de un prieten, doar noi doi. Eram surmenat. A zis să mâncăm niște mici, în Regie. OK. M-a întrebat câți mici. «Eu vreau patru», mi-a zis el. «Bine, atunci ia 100!»

Au ieșit toți din bucătărie, nu le venea să creadă că acea comandă e doar pentru doi inși, au crezut că au venit un grup, fiindcă ei chiar așteptau un grup. Micul ajunge la 30 de grame produsul finit. Am mâncat două kilograme și jumătate de carne! Am mai mâncat o dată 22 de hamburgheri la McDonalds”, a povestit Piedone.

Dar, după ce a trecut prin două intervenții chirurgicale, Piedone a renunțat la alimentația sa excesivă și a adoptat un stil de viață mai sănătos. În orice caz, fostul edil a stabilit un record în consumul de mici la o singură masă.