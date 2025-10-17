B1 Inregistrari!
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului" / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu

Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu

17 oct. 2025, 22:28
Peste 2.000 de rezerviști s-au întors în poligonul de tragere: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului” / Ce a declarat ministrul Apărării Naționale, prezent la exercițiu
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania
Peste 2.000 de rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat în cele patru zile de exercițiu de mobilizare organizat de MApN. Deși în cazul unora au trecut chiar și 30 de ani de când nu au mai pus mâna pe o armă, cei mai mulți s-au descurc remarcabil.

Ce au repetat rezerviștii în cadrul exercițiului de mobilizare

Ședința de tragere cu pistoale mitralieră de calibru 7.62 a fost punctul culminant al ultimei zile din exercițiu de mobilizare. A fost cea mai amplă activitate de acest gen organizată de MApN, iar scopul ei a fost să testeze pregătirea populației în cazul unui conflict armat.
Peste 2.000 de rezerviști au ajuns în poligonul de la Coada Izvorului, județul Prahova, pentru aș testa capacitățile de apărare. Nu doar că și-au demonstrat că încă sunt în formă, la decenii după ce au terminat armata, dar au retrăit emoțiile serviciului militar.

„Acum 20 și ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Și eu m-am gândit prima dată, avem o vârstă, avem o slujbă, avem copii acasă și nu înțelegeam. Practic, acum dacă este un exercițiu în care se mai repetă niște instrucțiuni, trageri, sunt utile”, este de părere un militar rezervist.

„Nu mai suntem să fugim în urma tancului, dar să stăm undeva într-un foișor, să tragem. Cred că suntem eficienți față de cei care sunt în urma noastră, care nu au făcut Armata”, a spus un alt militar rezervist, pentru Știrile ProTV.

Pe lângă trasul cu arma, rezerviștii au exersat și acordarea primului ajutor, folosindu-se de manechine care reproduc în cel mai mic detaliu rănile din teatrele de operații.

În ce procent s-au prezentat rezerviștii din București și Ilfov

Mai bine de 90% din rezerviștii din București și Ilfov au fost prezenți în cele patru zile de mobilizare. Unii au reușit să ajungă chiar dacă au fost anunțați de pe o zi pe alta.

„Ne bazăm pe ei, încă o dată, ceea ce remarcăm noi la ei, pe lângă moralul ridicat, acest spirit cetățenesc”, a declarat Colonelul Mihai Bășțescu, directorul exercițiului MOBEX B-IF-25.

Ce a declarat Ministrul Apărării Naționale după terminarea celor patru zile de exercițiu de mobilizare

Ministrul Apărării Naționale a fost prezent în poligonul în care s-a desfășurat exercițiul de mobilizare. La finalul acestuia, a ținut să precizeze că România se poate baza pe o rezervă operațională pentru apărare, chiar dacă, este destul de îmbătrânită. Media vârstelor rezerviștilor este de 48 de ani.

„Armata română este o armată profesionistă care, în caz de Doamne, ferește! se bazează și pe o rezervă operațională. Acum, realitatea este că rezerva operațională este îmbătrânită. Media rezervei operaționale este la 48 de ani”, a precizat Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale.

Ionuț Moșteanu susține că legea care va introduce serviciul militar voluntar ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului, iar primii militari ar putea fi încorporați la anul.

