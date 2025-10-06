B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Friedrich Merz, despre serviciul militar: „Bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”

Friedrich Merz, despre serviciul militar: „Bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar"

Selen Osmanoglu
06 oct. 2025, 11:57
Friedrich Merz, despre serviciul militar: „Bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar"
Friedrich Merz. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Kay Nietfeld
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Estimările NATO
  3. Recrutare voluntară sau obligatorie?

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Germania să reintroducă, în cele din urmă, serviciul militar obligatoriu. Până atunci, acesta va funcționa pe bază de voluntariat.

Ce s-a întâmplat

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Germania să reintroducă, în cele din urmă, serviciul militar obligatoriu, însă pentru început acesta va funcționa pe bază de voluntariat, conform agenției dpa, citată de Adevărul.

„Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz, duminică, la un post internațional de televiziune.

Estimările NATO

În momentul de față, aproximativ 350.000 de tineri bărbaţi și un număr similar de femei fac parte din grupa de vârstă eligibilă, însă restricțiile constituționale nu permit recrutarea femeilor.

Estimările NATO arată că Germania are nevoie de o forță de circa 260.000 de militari pentru a putea face față unui eventual atac (inclusiv unui atac din partea Rusiei). Acest lucru însemna aproximativ 80.000 de soldați activi în plus față de efectivele actuale.

Recrutare voluntară sau obligatorie?

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a propus un sistem de înrolare voluntară. Prin această metodă, ministrul crede că poate să atragă mai mulți tineri prin salarii și condiții de pregătire bune.

Cu toate acestea, există și critică în ceea ce privește acest sistem. Conservatorii critică proiectul și îl acuză că nu prevede clar trecerea la o recrutare obligatorie.

„Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătăţile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul bavarez Markus Söder, unul dintre liderii conservatori de prim-plan, pentru Bild.

Noua lege privind serviciul militar trebuia să fie dezbătută joi în Bundestag, însă coaliția a decis ca discuțiile să înceapă peste două săptămâni.

