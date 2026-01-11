Când vine vorba de turism, România termină anul 2025 pe minus. Fără vouchere, românii nu și-au mai permis să petreacă tot atâtea zile în vacanță. Iar când vine vorba de turiști străini, deși ne-au vizitat în număr mai mare, tot sunt mai atrași de țările vecine decât de România. Specialiștii identifică ușor problema: promovarea ba lipsește cu desăvârșire, ba nu este suficient de eficientă.

Câți turiști străini au vizitat România în 2025

Hotelurile, pensiunile, apartamentele închiriate în regim hotel din România au cazat în 2025 peste 13 milioane de oameni. Dintre aceștia, 2,3 milioane sunt străini, cei mai mulți din Germania, Italia, Israel, și Marea Britanie. Deși sunt, în continuare puțini, numărul turiștilor străini care ne-au vizitat țara în 2025 a fost cu 7% mai mare decât în 2024.

„Suntem din Milano şi am ales să venim în Bucureşti pentru că pare să fie de-a dreptul frumos. N-am fost niciodată în estul Europei. E o nouă experienţă”, a spus un turist, pentru Observator News.

„Sunt din Malta. Am ales Braşov pentru că este zbor direct. Castelul lui Dracula, merg acolo şi la Bucureşti”, a spus alt turist străin.

Câți bani ar putea aduce turismul la buget

O bună parte dintre turiștii străini află de România prin intermediul internetului sau a prietenilor. Sursele oficiale nu mai reușesc să atragă turiști, deși, la finalul zilei, statul are cel mai mult de câștigat din asta.

„Suntem în ianuarie şi nu avem bugetul României. Nu ştim dacă vom merge la târgurile din ianuarie şi februarie care sunt foarte importante. Am avut 9 luni de scăderi care s-au accentuat în partea finală a anului”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte .

Tot specialiştii ne aduc la cunoștință că astăzi, la decenii întregi după căderea comunismului, țara noastră tot nu reușește să atragă mai mulți turiști străini decât o făcea în acea perioadă. Potrivit datelor ANAT, în 1980 ne-au trecut granițele peste 3,4 milioane de străini, cei mai mulți din blocul estic. În 2025, România a reușit să mai atragă doar 2,3 milioane de străini, cu un milion mai puțin decât acum 45 de ani. Pe de altă parte, Bulgaria a fost vizitată de 13 milioane de persoane din afara țării, mulți dintre ei chiar români.

„Am desfinţat toate birourile de promovare turistică în toate ambasadele din lume. Turismul din România nu este doar un turism de masă. N-ar trebui să ne focusăm numai pe târgurile mari, ci ar trebui să ne ducem pe târguri specifice, de veloturism, de exemplu, plimbat cu biciclete pe munte”, a declarat Răzvan Pascu, specialist în turism.

Politicienii nu par atrași să schimbe ceva în turism, cu toate că acest sector ar putea aduce la buget 10% din PIB, estimează specialiştii.