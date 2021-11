Cauti pijamale? Iata cele mai calduroase si confortabile modele!

Cine nu iubeste un set de pijamale calduroase, moi si placute la atingere, mai ales in sezonul rece? Serile de iarna au o alta savoare atunci cand intri intr-o costumatie de somn chic, din materiale plusate de cea mai buna calitate.

Aceste articole sunt si niste idei excelente de cadou. Tot se apropie sezonul mult indragit, in care fiecare asteapta sa gaseasca sub brad pahetul destinat lui, asa ca nu mai pierde timpul si da o raita prin magazinele online pentru a vedea numeroasele modele puse la dispozitie de producatorii cei mai cautati.

Fiecare seara e o sarbatoare cu un set de pijamale din catifea

Catifeaua este foarte cautata anul acesta. Textura moale si lucioasa incanta atat simtul tactil, cat si cel vizual. Modelele sunt lejere si confortabile, cu imprimeuri de calitate superioara. Materialul gros din catifea, cu siguranta, iti va tine cald iarna aceasta.

Cu o gama de culori extrem de ofertanta, e imposibil sa nu gasesti si pijamaua ta preferata. La capitolul marimi, nu iti face griji, le gasesti pe toate de la S pana la 5XL. Datorita aspectului mai elevat, pot fi tratate cu usurinta ca o tinuta lejera de stat in casa la o sueta cu prietenii.

Ursuletul Cocolino are grija de somnul tau

Cocolino e deja renumit in randul cumparatorilor. Fiind un material deosebit de prietenos si foarte calduros, este indragit atat de copii, cat si de adulti. Rasfatul este la cote maxime atunci cand imbraci pijamale Cocolino.

In diverse culori si cu imprimeuri vesele, potrivite unui asemenea material, iti cuceresc inima de la prima vedere. Copiii vor fi super incantati de modelul primit si fara indoiala isi vor arata bucuria prin entuziasmul debordant caracteristic varstei. La aceste modele mai beneficiezi si de o masca de somn cadou pentru o odihna ca la carte.

Cu Polar frigul nu are nicio sansa

La preturi foarte accesibile, aceste articole sunt des achizitionate. Placute la purtat datorita materialului calduros, moale si pufos, Polarul are grija de tine sa nu-ti fie frig. Poti alege dintre modelele variate realizate pentru adulti si copii. Culorile si imprimeurile sunt pentru toate gusturile, iar marimile sunt variate.

Pijamale vatuite din bumbac

Le vei gasi intr-o multitudine de culori, de la cele deschise la cele mai aprinse, cu imprimeuri vesele si in combinatii de nuante care, prin contrast, creeaza un impact vizual irezistibil. Materialul este, de asemenea, gros, de calitate si foarte calduros. Articolele sunt lejere si confortabile, asigurand un somn odihnitor. Combinatiile de roz, alb si rosu, gri cu roz sau alb cu turcoaz iti vor atrage atentia.

Nemuritorul bumbac 100%

Bumbacul este incontestabil imbatabil la capitolul confort. Este versatil, se poate purta indiferent de sezon, oferind confort atat in anotimpul rece, cat si in cel cald. Inzestrat cu calitati speciale datorita fibrelor naturale, acesta este destinat chiar si celor care se confrunta cu alergii sau iritatii ale pielii. Tine departe transpiratia nocturna si contribuie la cel mai profund somn. In aceasta categorie vei gasi modele colorate, moderne, cu imprimeuri dintre cele mai variate.

Bumbacul cu lycra

Compozitia de 95% bumbac si 5% lycra ofera materialului o elasticitate crescuta. Modelele sunt lejere si confortabile, numai bune pentru somn. Le gasesti in marimi ce pornesc de la XS pana la 4XL. Culorile si imprimeurile sunt dementiale.

Fa-ti cadou un set nou de pijamale si bucura-te de calitatea unor materiale de top. Ofertele sunt extrem de bogate si abunda in culori si imprimeuri de nerefuzat.