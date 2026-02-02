B1 Inregistrari!
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit

Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 17:57
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Cum a fost descoperit acest caz de omor din Sectorul 3
  2. Ce arată raportul medico-legal

Caz de omor de o violență extremă a îngrozit Capitala, după ce un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost găsit mort în propriul apartament din Sectorul 3. Suspectul principal este chiar fiul victimei, un bărbat de 38 de ani, care a fost deja arestat preventiv pentru omor calificat.

Cum a fost descoperit acest caz de omor din Sectorul 3

Alarma a fost dată de concubina victimei, care a apelat numărul de urgență 112 după ce nu a mai putut lua legătura cu partenerul său. Deși telefonul bărbatului suna în interiorul locuinței, nimeni nu răspundea la ușă, fapt ce a ridicat suspiciuni imediate. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și descarcerare pentru a pătrunde în imobil.

Odată intrați în apartament, anchetatorii au descoperit o scenă de o cruzime rară, trupul bărbatului prezentând urmele unei agresiuni de neimaginat. Cazul  a fost documentat rapid de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care au stabilit că fapta s-a petrecut în seara zilei de 28 ianuarie.

Ce arată raportul medico-legal

Potrivit spynews, raportul medico-legal a scos la iveală detalii înfiorătoare, confirmând că victima a fost înjunghiată de peste 200 de ori. Rănile profunde au fost provocate prin înțepare și tăiere, vizând zone vitale precum toracele, abdomenul și capul.

Investigația a relevat că fiul victimei a părăsit locuința imediat după atac, fiind însă prins de polițiști pe stradă la scurt timp după comiterea faptei. În acest caz , magistrații au decis arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili mobilul exact al crimei.

Un alt incident sângeros a fost raportat recent în Chiajna, unde un tânăr a fost înjunghiat într-o sală de jocuri de noroc. Totuși, acest caz de omor din Sectorul 3 se distinge prin ferocitatea neobișnuită a fiului împotriva propriului tată.

Procurorii verifică acum istoricul medical al agresorului pentru a vedea dacă acesta se afla sub influența unor substanțe sau dacă suferea de afecțiuni psihice.

