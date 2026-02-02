Phil, celebra marmotă „meteorolog” din Punxsutawney, Pennsylvania, a dat din nou verdictul iernii, în cadrul ritualului urmărit anual de mii de oameni. Pe 2 februarie, Ziua Cârtiței a readus în prim-plan tradiția, spectacolul și disputa dintre legendă și datele științifice.

Ce a anunțat marmota Phil în Ziua Cârtiței

Phil, celebra marmotă meteorolog din Punxsutawney, Pennsylvania (SUA), și-a văzut umbra atunci când a fost scoasă din vizuină, potrivit anunțului făcut de îngrijitorii săi. Aceștia au transmis că, în baza tradiției americane, acest semn înseamnă că iarna va mai dura încă șase săptămâni pentru mare parte din Statele Unite, potrivit .

Predicția marmotei a fost întâmpinată cu reacții amestecate din partea zecilor de mii de oameni adunați la eveniment, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Mulți au ales să transforme așteptarea într-un moment festiv, iar persoanele aflate pe scenă au dansat pentru a se încălzi, în timp ce mulțimea a alternat între aplauze și huiduieli.

Groundhog Day 2026: Punxsutawney Phil is said to have seen his shadow, forecasting 6 more weeks of winter. — The Associated Press (@AP)

De ce este Ziua Cârtiței un ritual atât de popular

Tradiția datează de mai bine de un secol și își are originile în obiceiuri agricole europene, adaptate ulterior în cultura americană. Faima evenimentului a crescut considerabil după lansarea filmului „Ziua Cârtiței” din 1993, Phil devenind cel mai cunoscut prezicător meteo.

Deși legenda spune că a existat mereu un singur Phil, datele Administrației Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) arată că acesta a avut dreptate în doar aproximativ 35% dintre cazuri în ultimele două decenii. Prezicerea de anul trecut pentru o prelungită a eșuat, februarie 2025 fiind aproape normal, iar martie devenind a șasea cea mai caldă lună din istorie.

Iarna astronomică se va încheia pe 20 martie, însă realitatea climatică este inegală, cu estul afectat de valuri severe de frig. În același timp, vestul SUA traversează una dintre cele mai calde ierni înregistrate, pe fondul încălzirii globale accelerate, relatează Antena3.