B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu

Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 17:39
Ghinion pentru fostul primar PNL al Mangaliei. Instanța i-a respins cererea de plasare în arest la domiciliu
Radu Cristian foto: Facebook Radu Cristian
Cuprins
  1. Cristian Radu rămâne în arest
  2. Primar PNL arestat pentru corupție

Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, rămâne în arest preventiv. O instanță a Tribunalului Constanța i-a respins cererea de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu sau control judiciar.

Cristian Radu rămâne în arest

Decizia pronunțată de Tribunalul Constanța nu este definitiă și poate fi contestată în termen de 48 de ore. Până atunci, însă, penelistul Cristian Radu va rămâne în închisoare. El a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru mai multe fapte de corupție.

„În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Radu Cristian, de înlocuire a măsurii arestării preventive luată prin încheierea camerei de consiliu nr. 591 din 27.08.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, (…) (3 acte materiale); luare de mită în formă continuată, (…) (3 acte materiale); spălarea banilor în formă continuată, (…) (3 acte materiale); instigare la infracţiunea de folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, două fapte prevăzute de art. 47 din Codul Penal raportat la art. 272 alin.1 litera b din Legea 31/1990, cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar”, se arată în minuta Tribunalului Constanţa.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, pe fostul edil, în ultima lună a anuluit trecut. Dosarul penal conține mai multe acuzații de corupție. Politicianul PNL este acuzat, între altele, de luare de mită şi spălare de bani. Procurorii susțin că, în perioada 2022 – 2025 ar fi primit 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local în favoarea anumitor persoane.

În cadrul dosarului, pentru recuperarea prejudiciului, DNA a mai cerut confiscarea a peste două milioane de lei. Aceasta pentru că, au arătat anchetatorii, suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Primar PNL arestat pentru corupție

Primarul Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august într-un dosar de corupție anchetat de DNA. La o zi după reținere, Prefectura Constanța a dispus suspendarea acestuia din funcția de primar al Mangaliei. În 2023, primarul a fost trimis în judecată într-un alt dosar, pentru abuz în serviciu, cu un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.

La momentul arestării, primarul PNL al municipiului Mangalia se afla la al patrulea mandat, el fiind ales, pentru prima oară, în 2012. Înainte să fie primar, a fost șef al Gărzii Financiare Constanța.

În 2022, în declarațiile de avere familia primarului figura cu o avere impresionantă, mai multe terenuri în Tuzla, Albești, Limanu, Mangalia și 23 August. De asemenea, mai deținea o casă de vacanță, o casă de locuit, trei spații comerciale și mai multe conturi bancare. După trimiterea în judecată, primarul a divorțat, iar toate bunurile au fost trecute pe numele soției și rudelor, pentru a scăpa de sechestru.

În ultima declarație de avere, Cristian Radu nu mai figura cu nici un bun imboiliar, ci doar cu ceasuri și bijuterii în valoare de 53.000 de euro.

Tags:
Citește și...
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Eveniment
Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Eveniment
Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Eveniment
Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Eveniment
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost ucis de propriul fiu cu peste 200 de lovituri de cuțit
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Eveniment
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Eveniment
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Eveniment
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată
Eveniment
Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
Eveniment
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Eveniment
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Ultima oră
19:11 - Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
19:07 - Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Deci eu nu mint!”
19:07 - Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
18:56 - Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
18:44 - Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: „Nu mai mințiți”. Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)
18:37 - Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
18:29 - Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
18:18 - Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
18:15 - Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
18:09 - Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă