Cristian Radu rămâne în arest

Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangalia, rămâne în . O instanță a Tribunalului Constanța i-a respins cererea de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu sau control judiciar.

Decizia pronunțată de Tribunalul Constanța nu este definitiă și poate fi contestată în termen de 48 de ore. Până atunci, însă, penelistul Cristian Radu va rămâne în închisoare. El a fost trimis în judecată de procurorii pentru mai multe fapte de corupție.

„În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea inculpatului Radu Cristian, de înlocuire a măsurii arestării preventive luată prin încheierea camerei de consiliu nr. 591 din 27.08.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, (…) (3 acte materiale); luare de mită în formă continuată, (…) (3 acte materiale); spălarea banilor în formă continuată, (…) (3 acte materiale); instigare la infracţiunea de folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, două fapte prevăzute de art. 47 din Codul Penal raportat la art. 272 alin.1 litera b din Legea 31/1990, cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin.1 din Codul Penal, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar”, se arată în minuta Tribunalului Constanţa.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată, pe fostul edil, în ultima lună a anuluit trecut. Dosarul penal conține mai multe acuzații de corupție. Politicianul PNL este acuzat, între altele, de luare de mită şi spălare de bani. Procurorii susțin că, în perioada 2022 – 2025 ar fi primit 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local în favoarea anumitor persoane.

În cadrul dosarului, pentru recuperarea prejudiciului, DNA a mai cerut confiscarea a peste două milioane de lei. Aceasta pentru că, au arătat anchetatorii, suma respectivă nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Primar PNL arestat pentru corupție

Primarul Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august într-un anchetat de DNA. La o zi după reținere, Prefectura Constanța a dispus suspendarea acestuia din funcția de i. În 2023, primarul a fost trimis în judecată într-un alt dosar, pentru abuz în serviciu, cu un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.

La momentul arestării, primarul PNL al municipiului Mangalia se afla la al patrulea mandat, el fiind ales, pentru prima oară, în 2012. Înainte să fie primar, a fost șef al Gărzii Financiare Constanța.

În 2022, în declarațiile de avere familia primarului figura cu o avere impresionantă, mai multe terenuri în Tuzla, Albești, Limanu, Mangalia și 23 August. De asemenea, mai deținea o casă de vacanță, o casă de locuit, trei spații comerciale și mai multe conturi bancare. După trimiterea în judecată, primarul a divorțat, iar toate bunurile au fost trecute pe numele soției și rudelor, pentru a scăpa de sechestru.

În ultima declarație de avere, Cristian Radu nu mai figura cu nici un bun imboiliar, ci doar cu ceasuri și bijuterii în valoare de 53.000 de euro.