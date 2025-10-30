Caz incredibil în centrul social „Alexandra”, din Onești. O adolescentă, în vârstă de 16 ani, a fost de un coleg de apartament, un băiat mai mare cu un an decât.

Ce este de-a dreptul șocant este faptul că reprezentanții DGASPC au ținut totul ascuns până în momentul în care în spațiul public s-a răspândit informația.

Cum s-a petrecut totul

Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în timpul unor activități recreative. Cei doi colegi au petrecut timp împreună, însă nimeni nu se aștepta ca lucrurile să degenereze în acest fel.

Fata urmărea un film și nu s-a gândit nicio secundă ce avea să urmeze. Momentele terifiante au marcat-o pe viață pe adolescenta care, în loc să fie în siguranță, pare-se că a fost „aruncată” în gura lupului.

Purtătorul de cuvânt al GDASPC Bacău a afirmat faptul că inițial a avut loc un schimb de replici tăioase între cei doi tineri.

„Ceea ce iniţial a început ca un schimb de replici între tânără şi beneficiarul din apartament, a degenerat, ulterior, în această situaţie de agresiune fizică”, a spus Simona Bodor, purtător de cuvânt , conform observator news.

Agresiunile ar fi continuat. Mărturia șocantă a familiei victimei

Potrivit familiei fetei, violul ar fi avut loc în vară. Ulterior, agresiunile ar fi continuat, deoarece nu s-au luat măsuri. Se pare că victima a continuat să locuiască în același apartament social cu cel care i-a devenit agresor.

Abia în momentul în care familia fetei a vorbit despre incident, au început să se ia măsuri. Tânărul a fost mutat într-o altă cameră, iar în prezent, adolescenta primește consiliere psihologică.

„Fata pe timpul verii a fost agresată sexual de un coleg din apartamentul în care stau ei acum. Ei au spus doar că a fost din joacă, că s-au jucat, că nu a fost nimic grav. A fost bătută de un băiat de acolo”, a declarat mătuşa fetei agresate.

De asemenea, a fost deschis un dosar penal, însă reprezentanții DGASPC nu confirmă momentan acuzațiile de viol. În plus, aceștia au precizat că ancheta internă, aflată în desfășurare, nu vizează personalul centrului.