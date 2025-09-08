Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului

O s-a transformat într-un coșmar. Un bărbat de 58 de ani a alunecat și a căzut mai bine de 30 de metri pe Valea Cerbului.

Cum s-a întâmplat totul

Mesajul Salvamont

Bărbatul de 58 de ani se afla cu alte trei persoane pe traseu. Toți erau echipați corespunzător. Cu toate acestea, el a alunecat și a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului, conform .

Una dintre persoanele cu care era a sunat la 112. Salvamontiştii din Braşov au ajuns imediat la fața locului.

Salvatorii au avut nevoie de 7 ore ca să îl găsească pe bărbat. Acesta a suferit o fractură, care a necesitat imobilizare şi un transport atent. Misiunea nu a fost una ușoară.

„Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată”, a transmis Prahova.

„A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv. Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului”, a adăugat.