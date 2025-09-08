Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului

O drumeție s-a transformat într-un coșmar. Un bărbat de 58 de ani a alunecat și a căzut mai bine de 30 de metri pe Valea Cerbului.
Bărbatul de 58 de ani se afla cu alte trei persoane pe traseu. Toți erau echipați corespunzător. Cu toate acestea, el a alunecat și a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului, conform Observator.
Una dintre persoanele cu care era a sunat la 112. Salvamontiştii din Braşov au ajuns imediat la fața locului.
Salvatorii au avut nevoie de 7 ore ca să îl găsească pe bărbat. Acesta a suferit o fractură, care a necesitat imobilizare şi un transport atent. Misiunea nu a fost una ușoară.
„Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a avut ghinionul să alunece și să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată”, a transmis Salvamont Prahova.
„A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent. Era parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv. Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanța a pacientului”, a adăugat.