Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii

Caz terifiant, în sectorul 6 al Capitalei! O femeie, în vârstă de 65 de ani, a fost găsită în apartamentul în care locuia, de pe Bulevardul Timișoara.

Oamenii legii au aflat despre caz, după ce vecinii au alertat autoritățile, din cauza mirosului insuportabil care venea din imobil. Ceea ce au descoperit polițiștii a fost și mai șocant.

Victima, moartă de o săptămână

Polițiștii au fost șocați să vadă că femeie nu murise recent, ci zăcea fără suflare de o săptămână. În tot acest timp, soțul era în casă cu ea. Astfel, acest lucru îi face pe oamenii legii să creadă că cel care a ucis-o a fost chiar soțul ei. Asta, în cazul în care este vorba despre o

Chiar și dacă nu se constată crima, faptul că bărbatul nu a raportat autorităților moartea ei, rămâne la fel de suspect. În acest moment, bărbatul se află în custodia polițiștilor, care fac cercetări.

Ce spun vecinii

Declarațiile a doi vecini sunt totuși diferite. O persoană a mărturisit că l-a văzut, în urmă cu aproximativ cinci zile pe soțul victimei, în timp ce alerga. Acest lucru face să pară că era agitat, dintr-un motiv sau altul.

Pe de altă parte, un alt om a povestit că cei doi au avut o relație foarte apropiată, iar bărbatul i-a fost alături în clipele grele, deoarece femeia avea numeroase afecțiuni.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Doamna era foarte bolnavă şi bărbatul a stat cu ea şi a păzit-o tot timpul. Au fost oameni care s-au iubit”, a povestit un alt vecin, conform aceleiași surse.

Dacă este vorba de crimă sau nu, necropsia o va spune, iar în urma rezultatelor acesteia, se va lua o decizie cu privire la principalul suspect.