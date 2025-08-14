B1 Inregistrari!
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 18:21
Sursa foto: Pixabay

O nouă tragedie legată de femicid lovește Italia, după ce, un bărbat din La Spezia, și-a ucis cu brutalitate fosta soție, în ciuda faptului că acesta avea emis un ordin de protecție și purta o brățară electronică de monitorizare, la picior.

Potrivit FanPage.it, citați de Observator News, brățara purtată de bărbat ar fi avut o defecțiune, iar acest lucru, precum și lipsa de intervenție a autorităților, ridică semne grave de întrebare asupra eficienței măsurilor de protecție.

Cuprins:

  • O crimă macabră a fost provocată de o brățară defectă
  • Cum a avut loc atacul și ce a făcut ucigașul

O crimă macabră a fost provocată de o brățară defectă

Potrivit surselor citate, Umberto Efeso, bărbatul în vârstă de 57 de ani, avea interdicție de a se apropria de fosta soție și purta o brățară electronică anti-stalking după ce fusese denunțat la poliție pentru mai multe episoade de violență domestică.

În luna mai a acesuti an, femeia a părăsit locuința în care cei doi locuiau, și a depus plângere la poliție împotriva lui, acuzându-l de maltratare și control abuziv.

În urma sesizării a fost emis un „cod roșu” de către autorități, și bărbatul a fost avertizat de aceștia să nu se aproprie femeie.

Cu toate acestea, în ultimele zile, brățara bărbatului semnala defecțiuni, iar carabinierii au raportat problema firmei care o administra, dar dispozitivul nu a fost reparat și nici înlocuit.

Cum a avut loc atacul și ce a făcut ucigașul

În dimineața zilei de 13 august, Tiziana Vinci se afla la locul de muncă, o vilă din Liguria unde lucrase anterior și fostul soț al acesteia. Neobservat, el a intrat în casă, având un cuțit asupra sa.

Fără niciun avertisment, a atacat-o pe femeie de mai multe ori. Colega ei a alertat imediat serviciile de urgență, însă echipajele medicale nu au mai putut face nimic.

După crimă, Efeso a plecat cu mașina, iar la scurt timp, a sunat la 112:

Bună ziua, mi-am ucis fosta soție. Mă duc să mă predau la secția carabinierilor din Ceparana, a spus acesta potrivit surselor citate.

Ulterior, s-a prezentat la secția de poliție, unde și-ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor.

