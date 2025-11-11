Un pensionar a fost înjunghiat de zeci de ori în Capitală. Bătrânul a reușit să ceară ajutor unui angajat al unui magazin din zonă. Acesta a apelat la 112. Iată ce s-a întâmplat!

Tentativă de omor calificat

Un bărbat, în vârstă de 20 de ani, este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat, după ce a înjunghiat de mai multe ori un , în Capitală, conform Adevărul.

„La data de 09.11.2025, inculpatul s-a înarmat cu un cuțit și, în jurul orei 03:40, a părăsit locuința sa situată în mun. București, sector 2, a urmărit-o pe victimă (un bărbat în vârstă de 68 de ani) pe o distanta de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04:04 s-a apropiat de victimă și i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul marți.

„Ulterior, inculpatul a revenit la locuința sa, iar victima s-a deplasat o scurtă distanță și a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgență 112. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă”, a adăugat instituția.

„O ferocitate ieșită din comun”

Tânărul agresor „a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit”.

Până în momentul de față, „nu s-a putut stabili până în prezent o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei”.

Față de agresor a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, în cauză urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul Omoruri.