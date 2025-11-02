Amalia Bellantoni, fostă membră a SOS, a fost reţinută, împreună cu soţul ei, de poliție. Cei doi sunt acuzați că ar fi agresat un cuplu de vâstnici, după care le-au luat telefoanele și au refuzat să le mai returneze.

Amalia Bellatoni a fost reținută de poliție

Amalia Bellatoni a contestat candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Fosta membră a fost reținută de polițiști, împreună cu soțul ei, după ce și-ar fi agresat vecinii. Este vorba despre un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de ani. În conflict ar mai fi fost implicat încă un bărbat care l-a ajutat pe soțul Amaliei să-i agreseze pe cei doi bătrâni.

Femeia în vârstă de 66 de ani a sesizat Poliţia arătând că, în timp ce se afla împreună cu soţul său, de 67 de ani, acasă, în Sectorul 2, ar fi fost agresaţi fizic. Ei au reclamat că le-au fost furate telefoanele mobile cu care au încercat să-i filmeze pe cei care îi agresau. Astfel, Dominico Bellatoni le-a luat telefoanele și le-a dat soției sale, Amalia, care a refuzat să le returneze.

„Astăzi, 2 noiembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 8 Poliţie au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi lovire sau alte violenţe”, a anunțat duminică seară, Poliţia Capitalei.

Cei doi bătrâni au fost internați la spital

La locul incidentului s-a deplasat şi un , care a acordat îngrijiri celor două persoane. Acestea au fost transportate, ulterior, la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare. Pe de altă parte, polițiștii au decis să-i rețină pe Amalia Ballatoni și pe soțul său.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, la data menţionată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviţi cu pumnii, picioarele şi cu un obiect contondent, la nivelul capului şi al membrelor inferioare, de către doi bărbaţi. În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însuşindu-şi bunurile respective”, precizează poliţiştii.

Amalia Bellatoni reținută de poliție

În baza probatoriului administrat, Amalia Bellatoni și soțul său au fost reținuți pentru 24 de ore. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ( ) a transmis că cei doi vor fi prezentați magistraților cu .

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe”, se precizează în comunicatul Poliției.

Bellantoni a fost membră a SOS. Ea a candidat din partea acestei formaţiuni pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Călăraşi, însă a pierdut. Ulterior, s-a certat cu Diana Şoşoacă şi a contestat candidatura acesteia la alegerile preidenţiale de anul trecut.