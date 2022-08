Ce a primit o româncă, într-un resaturant din Grecia, în loc de o porție de creveți la grătar: „Am plătit 49€ pentru această experiență”

O turistă româncă a avut parte de o experiență neplăcută în Grecia, destinație pe care a selectat-o pentru a petrece vacanța. După ce s-a bucurat de o zi minunată pe plajă, în momentul în care a mers să ia cina la restaurant, s-a confruntat cu o problemă la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Poveștile din vacanță devin repede virale pe internet în această perioadă. Cele mai multe care au ales să viziteze Grecia, Bulgaria sau Turcia. Printre aceștia se află și o româncă, care a rămas șocată în momentul în care a descoperit cum arată porția de creveți la grătar pe care o comandase inițial.

Mâncarea din restaurantul grecesc a „impresionat-o” pe româncă

O turistă, care , a avut parte de cea mai neplăcută surpriză. Aceasta spera să poată lua o cină gustoasă alături de partenerul său în restaurantul hotelului în care era cazată, însă planurile i-au fost date peste cap imediat.

Femeia a împărtășit povestea pe un grup de Facebook. Ea a comandat o porție de creveți la grătar și una de fructe de mare. Neplăcerile au început în momentul în care, după 40 de minute, au fost anunțați că sunt niște probleme la bucătărie. Ulterior, când a fost servită comanda, turista a descoperit că avea în farfurie creveți necomestibili, pentru că erau carbonizați. De asemenea, fructele mare au fost sursa dezamăgirii, acestea au fost servite în porții foarte mici.

„Am comandat la ora 19:13 și am fost serviți la 20:17. Am fost anunțați după 40 de minute că au ceva probleme cu grătarul. Ne-au fost serviți creveți carbonizați. Eu am comandat fructe de mare la grătar, nu am mai făcut poză. Am avut un singur crevete în farfurie, dar nu l-am putut mânca, efectiv mi s-a întors stomacul.

După timpul îndelungat de așteptare și mâncarea proastă, nici scuze nu am primit (nu mai vorbim de vreun discount). Dacă cineva se întreabă de ce n-am făcut tam-tam, a fost ultima noastră noapte, și n-am vrut să ne-o stricăm. Am plătit 49€ pentru această experiență”, a scris turista pe Facebook.