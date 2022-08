Un american a plătit 60 de lei pentru un mic dejun în București / Reacția acestuia a devenit virală

Un american a plătit 60 de lei pentru un mic dejun, , iar reacția sa după ce a văzut nota de plată a devenit virală pe rețelele de socializare, scrie .

Americanul, stabilit în România de mai multă vreme, a fost impresionat de gustarea pe care a primit-o, dar și de prețul acesteia, pe care nu l-a considerat destul unul piperat.

În ciuda faptului că prețurile se află pe o pantă ascendentă, americanul a fost plăcut surprins de mâncarea pe care a primit-o la micul dejun, într-un restaurant din capitală, inclusiv de suma pe care a trebuit să o datoreze în schimbul gustării.

Bărbatul a filmat mâncarea și a făcut publice imaginile pe TikTok, acolo unde se observă că este surprins de modul în care a fost servit.

Acesta a comandat un meniu clasic, care includea mai multe gustări, dar și un suc, un ceai și un croissant. Pentru toate acestea a trebuit să scoată din buzunar mai puțin de 12 dolari, echivalentul a 60 de lei.

How I like to start my mornings, in the heart of the capital 😋🇷🇴