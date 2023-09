Ce a putut să ceară un român la finalul vacanței petrecute în Grecia: „Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu am făcut asta niciodată”

Pentru mulți români, sezonul de vară a ajuns la final, în timp ce alții se bucură în continuare de vacanță. ca destinație se plâng de vremea capricioasă din această perioadă. Totodată, în mediul online, în grupurile dedicate, pot fi găsite și relatări despre situații neobișnuite.

Postarea ciudată a unui român după vacanța în Grecia

Un român a declarat că a cheluit toți banii după prima sa , petrecută alături de familia sa. El a menționat că nu dispune de fonduri suficiente nici pentru a cumpăra benzină. Cu toate acestea, nu este clar dacă acest anunț este autentic sau poate fi interpretat ca o glumă sau chiar o posibilă tentativă de înșelătorie.

„Bună seara!!! Vin cu o rugăminte către dumneavoastră și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu am făcut asta niciodată: Am venit și eu în vacanță cu soția și fetița de un an și fiind pentru prima data aici, am rămas fără banii sa ne întoarcem în România, nu mai avem nici de ferry boot, nici de benzină până acasă. Vă rog frumos dacă se poate să ne ajutați!!!! Suntem în Potos”, scrie în anunțul postat pe Forum Thassos, potrivit .

Internauții au reacționat imediat

Majoritatea oamenilor pun sub semnul întrebării situația descrisă.

„Chiar astăzi au fost sparte conturile de Facebook ale unor prieteni, iar cei ce l-au spart au început să ceară bani tuturor prietenilor cu care vorbeau frecvent, iar unii chiar au picat în plasa.Nu zic neapărat că este aceeași situație și aici, dar cred că este o informație utilă.”

„Și cam cât doriți? 2-3 mii € e ok? No hate, dar prima dată contactezi prietenii din țară, imposibil să nu te ajute.”

„În afară unei situații neașteptate și nefericite, situație care nu apare descrisă în postare, nu prea ai cum să rămâi fără bani…doar nu ai mâncat sau prelungit vacanță de ei fără să te gândești la drumul de întoarcere. Până când nu există detalii cu eventuale dovezi e bine să tratați asta că pe un scam.”